¡Está para llorar ! Foto de Silvia Pinal con ceja nueva

Y aunque Silvia Pinal fue uno de los rostros más bellos y una de las figuras más importantes e icónicas de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano, con el paso de los años ha sido muy criticada por los cambios que ha sufrido su rostro. Hace un par de semanas Silvia Pinal fue severamente criticada luego de que su hija Alejandra Guzmán compartiera una fotografía junto a su madre, una de las estrellas de Televisa.

Y aunque las famosas se llevaron un sinfín de halagos también fueron víctimas de sus fans, especialmente Silvia Pinal, pues muchos de los seguidores de la rockera aseguraban que su rostro ya estaba desfigurado e incluso hicieron hincapié en las cejas de la icónica figura de la Época de Oro del Cine Mexicano e incluso que tenía mucho valor para posar para una fotografía.

"Ya no tiene cejas", "Que cejas tan feas", “Tienen mucho valir al tomarse una foto estab para llorar “, “La verdad está bastante maltratadita, ya no le queda el salir en trapos, que use otro tipo de vestimenta, ahi le falla a su productor, o solo que sea necia, pero ya está pasadita de moda, que agarre la onda y cante algo mas viejito y se le va ver bien.”, “Tan bonita antes de las cirugías y fillers”, son algunos de los comentarios en la publicación que se hizo en el mes de agosto del 2020.

Y es que en la fotografía, la ex esposa de Enrique Guzmán aparece junto a Alejandra Guzmán y ambas mandan un beso, su boca resalta de rojo, pero sin duda las cejas de la actriz son las que acapararon miradas. En la imagen podemos ver que las cejas resaltan de un color café, pero son sumamente delgadas, hasta se podría pensar que solo están marcadas con lápiz.

Cabe recordar que Silvia Pinal ya no es una jovencita, pues la actriz y conductora de televisión actualmente tiene 89 años, por lo que muchos de los usuarios de internet no han dudaddo en defenderla, pues aseguran que para su edad esta bien conservada, y que obviamente tanto su rostro como sus cejas han sufrido los cambios que toda persona tiene cuando llega a cierta edad.

Basta señalar que en repetidas ocasiones Silvia Pinal ha asegurado que ella nunca se ha sometido a una cirugía estética, ni de joven ni ahora de grande, como muchos especulan, por lo que ha desmentido en repetidas ocasiones que se ha inyectado el rostro para lucir más joven.

“No tiene nada de malo que lo hubiera hecho, es humano que uno quiera siempre verse bien, pero en este caso estoy siempre bien sin hacerme nada”, comentó la conductora de Casos de la Vida Real durante una entrevista al programa de espectáculos, Ventaneando hace unos meses.

La actriz también señaló que ella ya estaba muy grande para someterse a cirugías o tratamientos de belleza. "Yo no tengo tiempo para tratamientos de belleza, yo trabajo y me siento que estoy bien no es de a fuerza hacerme operaciones. Me dan risa. Si lo hubiera hecho lo diría porque no es un crimen", concluyó.