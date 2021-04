“Está muy fea”: Lucerito se defiende de los ataques porque no se parece a su mamá

Para Lucerito Mijares el que la estén comparando continuamente con su mamá, la actriz y cantante Lucero, es algo con lo que ha crecido a lo largo de su corta existencia, sin embargo, esta vez no se aguantó las ganas y se defendió de los comentarios que recibe al respecto.

Con una voz privilegiada, la joven solista se ha ganado por cuenta propia a miles de fans, a quienes ha enamorado con su simpatía y dulzura, y recientemente decidió sorprenderlos con live que realizó en sus redes sociales, donde fue cuestionada sobre su cabello y sobre el hecho que no se parece a su famosa mamá, quien es una estrella de la televisión mexicana.

A Lucerito Mijares la caracteriza su gran melena rizada, que desde pequeña la ha acompañado y es ya parte de su personalidad, pero al parecer, a algunos de sus fans no les agrada y en la transmisión le sugirieron alaciársela y que se diera una “arregladita”, pero la adolescente les dejó en claro que no piensa hacer eso.

“De verdad ojalá pueda controlar este pelo como ustedes dos lo hacen. Si me lo cepillo en seco, no; o sea mal. Y todos así me preguntan, ‘¿te lo has alisado amiga?’ Y yo: ‘No’. Pues no lo tengo planeado, cómo ves,” respondió con tranquilidad la hija de Manuel Mijares.

En la transmisión, realizada mediante su cuenta oficial de Instagram en la cual tiene ya más de 100 mil seguidores, la cantante apareció con su cabello amarrado y explicó lo complicado que es para ella aplacarlo pues se le esponja demasiado cuando lo deja suelto y cepillarlo en seco no es una opción para ella pues hay resultados desastrosos.

Ante la respuesta, los fans de la hija de Mijares le aplaudieron y la animaron para que conserve su melena como hasta ahora pues ello la distingue, además que se ve linda y tierna y cambiarla sólo por las críticas no es correcto, a lo que ella afirmó: “No, jamás”.

Y es que aunque a Lucerito Mijares le dicen que no se parece mucho a su mamá, la realidad es que sí son como dos gotas de agua y Lucero lo dejó claro con una postal que compartió en su cuenta oficial de Instagram donde aparece de bebé, en la que se puede observar que su hija es igualita a ella.

Por otra parte, Lucerito Mijares ha deslumbrado a propios y extraños con su espectacular voz, heredada por ambos padres, y sí tiene planes de continuar por el mundo de la música, y hasta el momento ya tiene dos temas grabados: “El privilegio de amar” y “Se me olvidó olvidarte”, que están disponibles en diversas plataformas digitales.

La experiencia que ha tenido la hija de Lucero en los escenarios ha sido, precisamente, acompañada por alguno de sus padres, y planea seguir por su cuenta por lo que desea prepararse mejo y estudiar algo relacionado con la música para poder ofrecerle a sus fans un concepto interesante.