Está es la poderosa razón por la que Fernando Colunga nunca se ha casado

El actor y galán de telenovelas, Fernando Colunga, quien se ha mostrado muy abierto a ofrecer entrevistas y hablar de su vida personal, confesó en el programa Un nuevo día, la razón por la que nunca se ha casado y tenido hijos. El protagonista de la telenovela Amor Real, abrió su corazón y reveló que lo más importante para él no es un documento que acredite que está casado.

“Todo el mundo espera que aparezca un papel en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo. Lo apruebo, estoy de acuerdo, ni le tengo miedo ni estoy peleado y ¿quién dice que no tengo un compromiso que es más importante que lo que es un papel?. También sé y he dicho que tengo un carácter complicado porque traigo toda una locura en la cabeza. ¿A poco es fácil que nos aguanten con los horarios que tenemos?”, señaló.

Tras dejar en claro que no es necesario un documento que acredite el matrimonio, el actor confesó las características que debe de tener una mujer para que lo atrapen y pueda salir con ella, luego de que la presentadora Racshel Díaz lo cuestionara sobre por qué un hombre tan guapo y talentoso no tenía una familia.

“Tiene que ser una gente con gran seguridad, una gran confianza y más con el tipo de escenas que hacemos, las cosas que pasan y la gente con la que convives porque con los horarios hay veces que aunque tú quedes en algo, al momento se mueve el orden de grabación y se vuelve un desastre, a mí me ha pasado que me decían, ‘es que no tienes consideración’, es el trabajo, no soy yo”, confesó.

Respecto a la idea de ser padre, el galán reveló que la no ha sido como él planeaba, pero no descarta la idea de convertirse en papá pese a tener ya 53 años. “Yo hace muchos años me veía como papá, lo que pasa es que la vida de momento va derecho y luego te dice que para la derecha y luego para la izquierda y te cambia las cosas, pero todavía estoy en tiempo”, confesó.

Recientemente la cantante y actriz, Lucero compartió la experiencia que vivió con Fernando Colunga en la telenovela Soy tu Dueña. La Novia de México habló maravillas del actor y confesó que no se le complicaron las escenas de besos con Colunga, pues es todo un caballero.

“Disfruté mucho con él. Es un actor tan disciplinado, dedicado, siempre muy puntual, muy metódico, por eso ha tenido una carrera tan exitosa, porque pone el 1000% en todo lo que hace. No es fácil hacer escenas de besos, de amor, con alguien que no es tu pareja en la vida real. Se vuelve un poco complicado. Al principio de la filmación de una novela como esta no conoces tanto a la persona con la que estás compartiendo momentos tan íntimos. Para eso también hay que hacer actor y saber transmitir (…). Eso a mí se me facilitaba mucho con Fernando porque siempre fue muy respetuoso, disciplinado, dedicado", señaló.