Esposo de Violeta Isfel la vuelve a exhibir desde la cama; ella responde a críticas

Una vez más Violeta Isfel se volvió tendencia en las redes sociales luego de que su esposo la exhibiera desde la intimidad de su cama, situación que generó causó un revuelo. Y aunque la famosa actriz de Televisa casi siempre genera polémica por compartir fotos con poca ropa esté video no fue el caso.

En las imágenes que rápidamente se viralizaron se puede ver a la famosa y su eposo recién levantados, Violeta Isfel en pijama y desarreglada, sin una gota de maquillaje, mientras que su esposo Raúl aparece con una playera blanca. El video que fue tomado desde la cama, causó más gracia entre el más de un millón de seguidores cuando el matrimonio realizó una parodia subida de tono de los personajes de ‘El Chavo del 8’.

“Hoy te voy a hacer el amor a la Chespirito, te voy a dar con el chipote chillón hasta dejarte hasta el chapulín colorido.Te voy a dar un Kiko en la Chilindrina y te voy a hacer un señor Barriga con el maestro Longaniza hasta que digas Ñoño”, se escucha decir en la grabación.

Y aunque en muchas ocasiones Violeta Isfel ha sido severamente criticada por compartir atrevidas imágenes en las que posa con pequeñe lencería o desnuda completamente, en está ocasión la pareja se llevó cientos de aplausos luego de que los usuarios consideraran que es una divertida pareja.

“Bella pareja. Es un hombre muy dichoso”, “Excelente video, está muy divertido, me hacen reír muchísimo ja ja ja”, “Les quedó muy padre”, “No puedo parar de reír”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios de las redes sociales. Recientemente la famosa decidió enfrentar el escrutinio público que sufre cada vez que comparte imágenes usando poca ropa, situación por la que ha sido tachada de erótica, por lo que pidió a las personas no ser morbosos.

"Es polémica porque ustedes son unos morbosos espantosos, que es muy diferente, porque si observas detenidamente esas fotos que gracias a mi esposo y su ojo clínico he podido compartir, no se me ve nada, de verdad, no se me ve ni una chi&%*, ni nada se me ve”, expresó durante una entrevista exclusiva para el programa Hoy.

La foto de Vileta Isfel desde su cama.

Durante la entrevista la famosa de 35 años defendió su gusto por mostrarse tan sensual asegurando que ella se siente bien. “Es tal la imaginación, es tal lo cochambrosa que tienen sus mentes, que ¡ay Dios mío!, se persignan, se asustan, y no entiendo por qué se asustan de una mujer, cuando todas somos eso, antes de ser esposas, hermanas, madres, hijas”, agregó.

Ante la idea de grabarse en la intimidad, la protagonista de Atrévete a Soñar se negó a realizar un video de este tipo.“ No, yo prefiero estar en la acción, a estarme grabando, no sé si podría grabarme y estar en acción, como que no disfrutas una cosa ni la otra, hay quienes ponen su tripié y así, no sé”, explicó.