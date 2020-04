Esposo de Victoria Ruffo reacciona a burla de Eugenio Derbez

Hace unas semanas el gobernador de Hidalgo y esposo de la actriz, Victoria Ruffo, Omar Fayad, anunció que se había enfermado de coronavirus por lo que Eugenio Derbez se vio envuelto en una polémica tras compartir un imagen en su cuenta de Instagram de su famoso personaje conocido como "El Diablito", en donde hacia referencia al contagio de covid-19 que tenía el funcionario con el mensaje “Yo abracé a Omar Fayad”.

Luego de unos días de está imagen, Victoria Ruffo compartió un pictograma de una cara sacando la lengua junto a una imagen que dice “El que calla no siempre otorga. A veces simplemente no tiene ganas de discutir con idiotas”, razón por la que muchos aseguraron que el mensaje iba dirigido a Eugenio tras burlarse de Omar Fayad.

Lee también: Tachan de venenosa a Cecilia tras comentario a Angelique Boyer



Tras el escándalo que se vivió y después de que Omar Fayad venciera el coronavirus, el funcionario reaccionó ante la polémica en la que se vio involucrada su esposa y el actor y productor de cine. El gobernador de Hidalgo aseguró que tiene una bonita relación con Eugenio Derbez e incluso le apreció muy divertida la imagen.

“La verdad es que lo tomé [con humor], me hizo sonreír, me reí bastante. No me molesta en lo absoluto, yo llevo una buena relación con Eugenio Derbez, compartimos algo muy importante en la vida, compartimos un hijo”, declaró el político mexicano al programa Suelta Sopa.

En cuanto al mensaje de Victoria Ruffo, el funcionario señaló: “Yo sí entiendo que mucha gente dice: ‘El señor tiene un virus mortal y tú te estás burlando de él’, pero yo no lo veo así”.

El político mexicano también compartió lo que sintió al saber que estaba enfermo de coronavirus y compartió cuál fue su mayor temor.

“Claro, sí sentí miedo, por supuesto, no puedo negarlo, había un virus mortal dentro de mi cuerpo que no sabíamos si avanzaría para mal o para bien. Lo primero que hice fue hablar con la familia, ya sabes, muy complejo cuando les anuncié que he dado positivo, si les avisan del hospital que tengo que ser intubado ustedes tienen que dar la autorización”, agregó.