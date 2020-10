Esposo de Ninel Conde y el fraude a Alejandra Guzmán que ya olvidó

Luego de que Ninel Conde y Larry Ramos se casaran, la cantante Alejandra Guzmán habló de la demanda que tiene contra el ahora marido de la actriz. Fue durante un encuentro con varios medios de comunicación, que la intérprete de Eternamente Bella, compartió qué ha pasado con el fraude que este hombre le hizo hace un tiempo, cuando era novio de su hija Frida Sofía.

"No puedo hablar legalmente por la gran demanda que tengo, el abogado me da mucha confianza, es muy buen abogado, y espero que todo esto llegue a un final feliz", explicó. Pero después, la intérprete de "La Reina de Corazones" ya no quiso dar más detalles sobre el asunto legal.

"Mira, no puedo hablar de esto por mi demanda legal, espero que lo entiendan porque yo estoy haciendo las cosas como debe de ser, llevamos tiempo en esto, pero yo creo mucho en una ley divina, y siempre he trabajado, siempre he sacado lo mejor de mí en los escenarios", dijo.

Ante la insistencia, Guzmán decidió hablar sobre el próximo proyecto actoral en el que estará.

Justo el día de la boda con Ninel, se dio a conocer que Larry tenía que cubrir una multa de 3 mil dólares que le asigno el juez porque no asistió a 3 audiencias consecutivas.

MULTAN A NINEL CONDE Y A SU ESPOSO POR BODA

Luego de que la boda de Ninel Conde y Larry Ramos fuera todo un caos, los recién casados tendrán que pagar una multa de 25 mil pesos, según circula en diversos medios de comunicación. Aunque la celebración se llevó a cabo en una propiedad de la empresaria colombiana y coach de vida Nizme Nur Lleras, se desconoce quién se hará responsable de cubrir la infracción.

La molestia de los vecinos comenzó cuando pesados camiones ingresaron al fracionamiento ocasionando un desastre en los jardínes del lugar, sin embargo, no sólo fue eso, pues, las personas se indignaron ya que la celebración terminó a horas de la madrugada, por lo que expusieron su queja a las autoridades correspondientes.

Entre los famosos invitados a la boda de Ninel Conde, estuvieron presentes, Barbara Torres, Raúl Araiza, conductor del programa Hoy, quien fue acompañado por su novia. Ninel y su ahora esposa tenían planeado casarse en Museo Casa de la Bola en la zona de Tacubaya de la Ciudad de México ubicado en Avenida Constituyentes y Parque Lira de la Alcaldía Miguel Hidalgo, sin embargo, la decoración del lugar fue desmontada por las autoridades por lo que Ninel y Larry tuvieron que buscar otra opción para no cancelar el evento.

