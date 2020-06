Esposo de Karla Panini podría ir a la cárcel tras demanda de la familia Luna

Recientemente Américo Garza y Karla Panini han señalado a través de sus redes sociales su disposición para que las niñas, hijas de Karla Luna, convivan con sus abuelos y hermanos mayores e incluso les dieron una semana para que la familia Luna se comunicara con ellos para que se llevara acabo este encuentro, sin embargo, a través de Instagram, Érika Luna, manifestó que no todo lo que dice la polémica pareja es de buena voluntad, ya que reveló que quieran o no, la familia podrá convivir con las menores.

"Dicen que solo se trata de que le llamen y que con eso se realiza la convivencia con las niñas, eso es un pitorreo porque siempre se le ha pedido y no se ha verificado, incluso se tuvo que llegar a promover un juicio. Lo que es verdad es que en estos días se verá obligado de nueva cuenta a que se realice la convivencia con las niñas, quiera o no, no es una cuestión de buena voluntad, como quiere hacerlo ver, sino de obligación ante los incumplimientos que ha tenido, tiene consecuencias, lo que sabe y por eso ahora quiere hacerse pasar por muy dispuesto", señaló Érika.

Durante una emisión del programa, Chisme No Like, los conductores, Elisa Beristain y Javier Ceriani, quienes están muy al pendientes de lo que pasa entre la familia Luna y la polémica pareja, señalaron que Américo Garza podría ir a la cárcel tras una orden de arresto en su contra. Los presentadores indicaron que dicho documento sigue vigente, pues la familia Luna alega que no Garza no ha permitido que las niñas convivan con su familia materna.

Fue el pasado 25 de junio cuando Américo y Karla hicieron un Instgram Live para invitar a la familia a llamarlos y tener una sana convivencia con las niñas e incluso Panini aseguró que si la familia Luna no quería ir al centro de convivencia abría las puertas de su casa para que fueran a verlas, sin embargo, y según los presentadores la pareja no estaban bien enterandos de la situación legal.

De acuerdo con Elisa Beristain y Javier Ceriani, la familia Luna tomó la decisión de cambiar de abogado, por lo que ahora Américo Garza no tendrá dominio ante la ley, pues deberá enfrentar una nueva demanda. Los presentadores también señalaron que el juez no justifica las 15 veces que el empresario se negó a que las niñas convivieran con sus abuelos y hermanos , y que en tres ocasiones se amparó.

Beristain y Ceriani señalaron que Américo presentó documentos, sin embargo, estos fueron desechados y no admitidos, por lo que la orden de aprehensión sigue vigente.

Por su parte, Érika Luna también señaló que la autoridad será la encargada de realizar la convivencia, porque es el derecho de las niñas y lo mejor para ellas. "La autoridad deberá realizar la convivencia porque es el derecho de las niñas y es lo mejor para ellas.

También es una mofa el que salga a decir que la convivencia se realizará bajo sus condiciones, eso no es correcto, se debe de pensar en el bien de las niñas y no estar con esas actitudes", finalizó.

