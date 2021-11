Esposo de Altair Jarabo revela si siente celos al verla besar o acariciar a otro hombre

Desde el pasado 14 de agosto la actriz Altair Jarabo vive una historia de amor como de un cuento de hadas tras unir su vida al lado del empresario fránces, Frédéric, quien le lleva 18 años de edad, y quien recientemente reveló si siente celos que su mujer constantemente bese y acaricia a otros hombres.

Fue precisamente durante la Gala de la Revista Quién, evento que se llevó acabo hace unos días, que el esposo de Altair Jarabo fue cuestionado sobre cómo se siente al ver a su pareja en las escenas románticas de las telenovelas, si siente celos al verla en brazos de otros hombres.

"Súper encantado con su trabajo, la apoyo al cien, siempre cuenta conmigo, siempre estoy orgulloso de su trabajo y viene mucho por delante. ¿Celos de qué? Ella está trabajando, no hay ninguna razón, al contrario, me siento muy orgulloso", expresó el famoso empresario fránces.

Por si no fuera suficiente la respuesta de su pareja, la actriz que ha participado en novelas como Vencer El Desamor, Al diablo con los guapos y Código Postal, entre otras, reiteró que su esposo no tiene porque sentir celos porque sabe quién es él. "No tiene razones para sentir celos porque sabe perfectamente quién es él", djo.

En cuanto a si planean tener hijos más adelante, Altair Jarabo y su esposo confesaron que por el momento convertirse en padres no está contemplado, pues ambos están enfocados en su trabajo pero no descartaron que en un futuro tengan bebés. "Siempre son bienvenidos, pero primero la chamba, ella tiene proyecto, yo igual, así que difrutamos nuestra vida muy feliz hoy en día los dos, ya veremos", fueron las palabras de Frèdèric García.

Cabe señalar que desde que Altair Jarabo anunció su compromiso con el empresario fránces las críticas no han parado, pues la intérprete de “Código postal” ha sido señalada en repetidas ocasiones por los usuarios de las redes sociales de interesada, pues consideran que su pareja es mucho mayor que ella.

" Bueno, pero por lo menos es millonario?", "Las mujeres solo Amán el dinero", "Donde hay billetes hay amor", "Parece tu Abuelito @altairjarabo", "Yo pensaba ,que todavía no se compraban artistas", "A ver si no tuviera dinero de todos modos se casaría con el , están de acuerdo ..?", "Todo por el dinero!", "A esta Altair Jarabo no le importa si el Sr. es viejo, lo que le importa es la cuenta bancaria del Sr., si fuera un viejo sin $$$ ni lo miraba, pero con billetes verdes, ya la cosa cambia", son algunos de los comentarios que la famosa ha recibido en publicaciones en Instagram en donde aparece junto a su esposo.

Cabe mencionar que la última novela en la que Atair Jarabo participó fue en Vencer El Desamor, proyecto protagonizado por Claudia Álvarez, David Zepeda, Daniela Romo, Emmanuel Palomares, Julia Urbini y Valentina Buzzurro, Juan Diego Covarrubias, Alfredo Gatica, Isabella Camil y Leonardo Daniel, historia producida por Rosy Ocampo para Televisa.

La famosa no está en sus planes no regresar a la pantalla chica, así lo dijo antes de contraer matrimonio. "Siempre que me preguntan la gente dice: '¿Ya no vas a vivir en México?', y les digo: 'No, no, no, de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo también y mi familia también'. Y me preguntan si ya me voy a casar y ya me voy a guardar en mi casa. No, yo sigo pendiente de muchas metas que tengo y de muchas realizaciones que tengo pendientes".



