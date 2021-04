Esposo de Adamari López revela qué piensa de Luis Fonsi tras polémica relación

En los últimos días, Toni Costa, esposo de Adamari López, ha estado muy activo en los medios de comunicación hablando sobre su matrimonio y sobre su compañera de vida, quien está próxima cumplir los 50 años de edad.

El bailarín español, que actualmente participa en la nueva temporada del programa de televisión “Mira quién baila”, había comentado anteriormente sobre la manera en que la actriz puertorriqueña se había enfocado en su pérdida de peso y cómo había recuperado su figura en los meses recientes, además de superar su enfermedad.

Y era prácticamente inevitable tocar el tema de la polémica relación que Adamari López sostuvo con el cantante Luis Fonsi, con quien estuvo casada y se divorció después de un tiempo, cuando la actriz recién se estaba recuperando del cáncer de seno que le fue detectado.

Ya hace unos días había sido la conductora de “Hoy Día” la que había hablado sobre su proceso de separación con el intérprete de “Despacito” y señaló que tuvo que tomar terapia para superarlo pues significó un golpe muy duro para ella, incluso más fuerte que su enfermedad.

Ahora fue el turno de Toni Costa de decir lo que piensa de Luis Fonsi y de la polémica relación que sostuvo su ahora esposa con el solista en una entrevista concedida a la conductora de televisión Lourdes Stephen y sorprendió a todos al dejar en claro que está muy seguro del amor que tiene su esposa con él y el pasado, es pasado. Checa la charla a partir del minuto 13.

“Conozco la historia y sí, pues bueno, ambos tienen fanaticada. Uno pasa a lo mejor por señalamientos, pero yo siempre he intentado mantenerme al margen. Siempre he tratado de no entrar en eso porque la verdad es que no va a ninguna parte. Yo tengo mi corazón, estoy bien con mi familia y con lo que tengo en casa y lo otro, pues es parte de estar en el medio… que te señalen, que te digan, que te insulten”, comentó el coreógrafo español.

Toni Costa sostuvo que ese tema es algo que Adamari López pasó en su vida mucho antes de conocerlo y aplicó la de “lo que no fue en tu año, no fue en tu daño”, pues consideró que cuando él llegó a la vida de la actriz, ella ya había superado su relación con Luis Fonsi.

“Si Adamari (López) dio el paso de abrir nuevamente su corazón conmigo quiere decir que estaba preparada. Lo que ocurrió en su pasado imagino que la ayudaría a ser más fuerte… no es mi cuento… Cuando tienes una nueva pareja esas experiencias te llevan a afrontar todo de una manera diferente”, dijo el padre de Alaïa.

Adamari López y Toni Costa cumplirán este año una década de estar juntos, en una relación que se ha vuelto fuerte y que ha tenido como fruto una hija. Son, actualmente, una de las parejas más sólidas y resalta el apoyo que el bailarín le ha dado a la actriz durante todo este tiempo.