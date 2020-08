Esmeralda: ¿por qué Leticia Calderón no quería un final con Fernando Colunga?

A 23 años de la exitosa telenovela Esmeralda este melodrama aún sigue siendo recordado por millones de personas que aún en la actulidad siguen viviendo esa emoción a través de las retransmisiones que se han hecho de la novela en estos últimos años. Esmeralda fue protagonizada por Fernando Colunga y Leticia Calderón. Colunga le dio vida a José Armando, un joven que creció entre lujos y Calderón, a Esmeralda Peñarreal de Velasco, una joven ciega y humilde.

El destino unió a José Armando y Esmeralda pese a sus diferentes clases sociales y en medio de la trama se descubre que Esmeralda es la hija de los papás de José Armando. Pese a ese lazo que los une, no de sangre, Esmeralda y José Armando logran casarse. Y aunque para muchos el final de Esmeralnda fue el más adecuado para la historia de amor, otros estuvieron en desacuerdo como la protagonista, Leticia Calderón, quien sugirió que la telenovela tuviera otro final.

Y aunque muchos pensarían que Leticia pidió el cambio por diferencias personales con Fernando Colunga no fue así. Fue durante el programa Mentiras y Verdades de El Canal de las Estrellas por los 23 años de la telenovela, conducido por Verónica Castro que la protagonista aceptó que si pidió que el final de la novela se cambiara.

La actriz reveló que no fue por un conflicto con Colonga, sino que no le parecía justo que José Armando se quedara con el amor de Esmeralda porque para ella era importante que las personas conocieran lo que es el "amor verdadero" y José Armando no lo había demostrado en la historia, pues Esmeralda recibió muchos desaires de él a lo largo de la historia, por lo que creía que su personaje no debía perdonarlo.

Finalmente la petición de Leticia Calderón fue rechazada por lo que se comenzó a especular en esos años que la actriz y el galán de telenovelas tenían problemas. Sin embargo, años más tarde la misma Leticia Caalderón desmintió los rumores y aseguró que aunque no llevó una gran amistad con el actor mientras grababan o después del final de Esmeralda no tiene ninguna diferencia con él.

“El hecho de que no seamos ‘intimachos’, y que no le platique mi vida ni él me platique de la suya, no quiere decir que nos llevamos mal”, comentó en el programa “Suelta la Sopa”.

HISTORIA DE ESMERALDA

La verdadera historia empieza en el momento en que la curandera Dominga (Raquel Olmedo), le cuenta a la nana de la niña el casual nacimiento del niño en la casa humilde y por no saber cómo actuar ante la situación, la nana Crisanta (Dina de Marco) cambia a los recién nacidos de hogar por el bien de los dos.

Pues ante el triste escenario de la casa donde nació el varoncito, finalmente tendrá el hogar que necesita y sus patrones no se abrumarán de la pena al saber a su hijo muerto al nacer. La curandera Dominga duda de hacer el intercambio pero al final lo acepta por el bien del varoncito; y agradecida la nana Crisanta la recompensa con unos aretes de esmeraldas muy valiosos.

Mientras tanto, en la Casa Grande, los Peñarreal están felices por la llegada de su hijo varón, pero cuando Blanca nota la ausencia de unos aretes de esmeralda, Crisanta ya no puede guardar más el secreto y le confiesa la verdad a su patrona. Por lo que ésta reacciona muy sorprendida y acongojada, pero al final acepta al niño y decide ocultarle la verdad a su marido. Así, los Peñarreal crían a ese niño, a quien Rodolfo (el padre) nombra José Armando.

Simultáneamente, en la choza de Dominga, la niña de los Peñarreal comienza a dar señales de vida. Dominga se asusta pero muy valiente, decide no regresarla por lo que Crisanta le ha contado de su patrón. La niña nace ciega, y esto horroriza más la que será su tutora por siempre. Pues decide quedarse con la niña y criarla poniéndole el nombre de Esmeralda.

Cuando ambos niños crecen, los Peñarreal, toman unas vacaciones indefinidas y en una excursión por el bosque se José Armando encuentra con Esmeralda de quien queda perdidamente enamorado. Y aunque ella era ciega, corresponde de igual manera a Jose Armando.

En el transcurso de la historia, Esmeralda logra ver por primera vez y José Armando se queda ciego a causa de la caída de un caballo pero posteriormente recupera la vista. Entre tantas adversidades, logran consumar su amor y del mismo, nace José Rodolfo, el pequeñito que que representa el fruto de su amor.

Finalmente, el matrimonio Peñarreal, se muestra lleno de satisfación al ver que Esmeralda y José Armando logran su felicidad absoluta; y aunque ambos tienen el mismo apellido ya que Esmeralda fue reconocida por el matrimonio en el transurso del drama, no llevan la misma sangre pero sí forman parte de una misma familia.

