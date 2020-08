Esmeralda Pimentel: "por enseñar mis estrías perdí muchos trabajos"

La actriz Esmeralda Pimentel, ha sido de las pocas celebridades que han compartido su belleza sin poses, y fuera de todo estereotipo como se ha hecho desde siempre con el cuerpo de la mujer. Hace unas semanas publicó en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en las que posaba de una forma natural, mostrando sus estrías y sin prejuicio alguno.

Con esto, Esmeralda quiere romper con toda clase de paradigmas, pero sobre todo, comunicar la necesidad que las mujeres deben tener de valorarse y quererse a sí mismas, dejando a un lado la perfección que en muchos casos es inalcanzable.

Junto a la escritora Bárbara Arredondo, la protagonista de La Vecina, trabaja en una campaña que precisamente vaya en contra de los estándares de esa belleza que la propia sociedad ha impuesto. Esmeralda decidió unirse a la iniciativa con el fin de mostrar "sus cicatrices" haciendo alarde además de que por las etiquetas, ha perdido muchos trabajos a partir de que la han visto así.

"Decidí mostrar mis estrías porque fue algo que siempre me enseñaron que era un motivo de vergüenza y que me generaba no solamente mucha pena, poder, sino que también perdí muchos trabajos", reveló Pimentel en Netas Divinas de Unicable.