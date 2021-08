"Es absolutamente mentira": Ninel Conde niega tener el dinero de Larry Ramos

Ninel Conde podría estar involucrada en los fraudes que su pareja, Larry Ramos, ha hecho y pronto sería citada por el FBI.

El miércoles un ex socio del esposo de "El Bombón Asesino", de nombre Norlan Moncada, reveló al programa Chisme No Like que el colombiano le contó que ella era quien guardaba parte del dinero fraudulento.

Ante estas declaraciones, la también actriz le mandó un mensaje al periodista Gustavo Adolfo Infante en donde muestra su postura al respecto.

"No tengo el gusto de conocer a esta persona que está diciendo estas... pues no sé ni cómo decirlas... estas supuestas declaraciones que son totalmente falsas, es absolutamente mentira, desconozco el motivo por el cuál lo esté haciendo", dijo. Conde agregó que sus abogados ya están trabajando en el asunto, por lo que no puede hablar mucho al respecto.

"Ya mi equipo legal está preparándose para hacer lo pertinente porque es algo muy delicado, en lo cual pues en Estados Unidos todas las situaciones que se declaran falsamente tienen repercusiones...

"Mi equipo legal está tomando el control y se harán las diligencias pertinentes porque sí es algo que no es correcto que cualquier persona declare lo que quiera y perjudique el nombre, la imagen y además sin una sola prueba y evidencia, y te repito es totalmente y absolutamente mentira", finalizó.

Ninel Conde y Larry unieron sus vidas en una boda espiritual hace algunos meses, casi al mismo tiempo se destapó el fraude millonario que él le hizo a varias personas, entre ellas Alejandra Guzmán.

