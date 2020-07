Ernesto Laguardia y la foto con Adamari López en 'Amigas y Rivales'

Ernesto Laguardia sorprendió a los internautas al compartir mediante su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que aparece al lado de la actriz Adamari López. Esta fue una forma con la que el actor quiso recordar junto a su compañera una etapa en la que les tocó actuar juntos.

"Vean lo que me mandó un fan queda perfecto para el #tbt de hoy. Que gusto me da recibir fotos que hace años no veía. Con la hermosa @adamarilopez #ernestolaguardia”, escribió el actor mexicano, quien abraza tiernamente a Adamari López, la cual luce una enorme sonrisa", comentó Ernesto.

Sin embargo, las críticas hacia la actriz no se hicieron esperar ya que físicamente no fue del agrado de los internautas, los cuales aprovecharon para dejar malos comentarios, pero así mismo hubo quienes estuvieron a favor de la boricua: "Hermosa y talentosa", "Que bella foto", "“Totalmente otras personas. Cómo cambia el tiempo los años. Juventud. Lindos", "Adamari bonita desde chiquita", "Que linda foto", "Que bellos se veían, eran novios", "Ada siempre brilló con luz propia", "Ellos son de la época de oro de la televisión y dos buenos actores", "Siguen igual de guapos", "Preciosa foto, juventud y divino tesoro".

El actor coincidió en participar en la telenovela de "Amigas y Rivales" con Adamari López. Este melodrama fue producido por Emilio Larrosa en el año 2001, en la que López fue parte de las protagonistas de la historia, mientras que Laguardia tuvo una participación especial

La telenovela tuvo participaciones en los papeles protagónicos de Ludwika Paleta, Angélica Vale, Michelle Vieth, Adamari López, Arath de la Torre, Gabriel Soto, Rodrigo Vidal, Johnny Lozada, en el que también hubo participaciones antagónicas de Joana Benedek, Susana González y Alejandro Ávila.

Laura fue el papel que interpretó Adamari López en el que actuó siendo una chica de clase media, estudiosa, seria, sensible la cual pudo estudiar en una universidad privada por lo que ganó una beca. Sin embargo a lo largo de la historia tiene que enfrentarse a una serie de pruebas.

