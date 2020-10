Erika Zaba de OV7 hizo su guardarropa en el tianguis y ¡le gustó todo!

Integrante de OV7 y una de las cantantes más chic de la agrupación, por ser tendencia de moda entre sus fans y seguidores, Erika Zaba, ha cautivado con su sencillez y buen gusto para la ropa. Pues después de confesar su romance de ocho años con el conductor Juan José Ulloa, la cantante demostró que no se necesita de costosos outfits para lucir bien.

Fue a través de su canal de YouTube que la cantante contó a sus seguidores que tras ir al mercado sobre ruedas o tianguis a comprar frutas y verduras, "se le atravesó" un puesto de ropa de esos que es imposible dejar de ver por las prendas tan fascinantes que saltan a primera vista. Y esto, gracias a que le había encantado el vestido de una de sus amigas, quien le dijo que lo había comprado en el tianguis.

"Resulta que hace unos días tuve que ir al mercado sobre ruedas porque ya no tenía nada en la casa para la comida ¿pero qué creen? Les juro que yo sólo iba por fruta y verduras, y salí con shopping de ropa. Todo fue por culpa de una amiga a la que le dije ‘oye, qué padre está tu vestido’ y me dijo ‘me lo compré en el tianguis’. ‘¿Qué? Está padrísimo’ y pues fui", empezó contando la integrante de OV7.

Y así, mostró en su transmisión del pasado 01 de octubre, una por una, las prendas que adquirió, modelándolas ante la cámara de su celular. Empezó mostrando un tipo abrigo en tono palo de rosa , posteriormente un jumpsuit color gris que parece más vestido, hasta mostrar unas medias tipo tines muy chic para combinar con diferentes outfits e incluso diferentes tipos de zapatos.

"No van a creer que ahí lo compré", dijo Erika emocionada mientras empezaba a modelar las prendas que compró en el tianguis de Tlacoquemécatl de la Ciudad de México, cerca de la transitada avenida Insurgentes Sur, zona, por donde la cantante radica.

La cantante dijo a demás que le habían gustado tanto sus prendas, que algunas las había comprado incluso sin saber si le iban a quedar, pero lo cierto es que quedó fascinada con cada una de ellas.

"La verdad es que se las quiero enseñar porque no solo conseguí el vestido como el de mi amiga, sino también me compré unas cositas bien padres", contó y agregó: “Las prendas no tenían tallas, pero la seño me dijo que si algo no me quedaba, me lo cambiaba después", aunque no cree necesario hacer ningún cambio.

"Estas fueron mis compras en el tianguis, ¿cómo las vieron? ¿Les gustó?... Sin duda la intención no era comprar ropa sino mis frutas y mis verduras, pero se me cruzó todo esto y honestamente no me arrepiento de nada” confesó.

Y por supuesto, Erika no pudo dejar de comentar la creencia que mucha gente tiene de que los artistas no van al mercado y mucho menos compran su ropa ahí; sin embargo, ella apostó porque no es necesario comprar ropa tan cara para poder lucir perfecta. Y es que a decir verdad, cada prenda que compró lucía súper bien en su delineada figura.

"Muchos decían ‘ay, es que los artistas no van al tianguis porque su vida es glamourosa’ y cero, a mí me encanta ir al tianguis porque a parte yo me acuerdo que cuando iba con mis papás siempre comíamos barbacoa, pozole, pancita... Yo como de todo, me cuido porque me tengo que cuidar, pero me encanta la fritanga", finalizó la cantante.

Por otro lado, en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de "Enloquéceme", contó emocionada su hazaña en el tianguis:

Darliiiiiiings encontré cosas Buenas, Bonitas y Baratas en el tianguis ! ! Les enseño lo que compré. En mi bio les pongo el link ! Por cierto , ya están suscritos a mi canal ?

