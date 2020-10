Érika Zaba confiesa quién gana más dinero de los OV7

La cantante, Érika Zaba señaló que en la agrupación de OV7, nunca ha existido diferencia entre sus compañeros, a todos se les paga igual, de lo contrario existieran muchos conflictos entre los integrantes, ella sabe que hay agrupaciones donde cada quien cobra diferente.

Érika, dijo de broma que era ella quien cobraba mas en el grupo de OV7, mencionó que si fuera asi habría muchos problemas entre los que han sido sus compañeros de toda la vida.

“Siempre han cobrado lo mismo de toda la vida, ósea aquí no hay protagonismos, aquí no hay uno más importante que el otro… ¡eh!, me parece que uno cobre mas en nuestro caso … habría muchos conflictos entre nosotros porque todos somos iguales, todos hacemos lo mismo”

Habló de Ary Boroboi, sobre el desacuerdo e incumplimiento de algunos pagos: “No hay ninguna situación legal, nosotros ya estámos perfectos desde hace mucho tiempo, las cosas se quedaron claras el año pasado y no hay situación legal ahorita".

Érika Zaba: Se les paga por parejo a todo los OV7. Foto: Instagram Erika Zaba.

Reto de Érika, 4 días sin lavarse el cabello

El viernes pasado la cantante, asistió al programa de ‘Hoy’, donde mostró y modeló unos disfraces de Halloween, de su tienda, ‘Disfraces de peli’, la producción del programa la arregló, a lo que Erika quedó encantada con su peinado.

Luego de 4 días que haber estado en el foro de televisa, Érika Zaba mostró que seguía luciendo el peinado que tanto la había encantado en una de sus Insta stories.

Erika hizo el reto de no lavarse su cabellera, para que no se le maltratara, pero el reto solo duro cuatro días, pues la intérprete de “shabadabada”, tenía la invitación a un programa y se lo tuvó que lavar para que no se le viera tan sucio.