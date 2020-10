Erika Zaba confesó romance que tuvo con famoso conductor de Televisa

El pasado jueves 01 de octubre, Erika Zaba, cantante de OV7, fui invitada al programa de YouTube Pinky Promise de Karla Díaz, integrante de JNS y amiga de Erika en el que también fue invitada la youtuber Yosseline Hoffman, mejor conocida como Yosstop, quien tiene siete millones de seguidores.

En el programa que duró un poco más de dos horas, Erika y Yosstop hablaron sobre algunos aspectos sobre su vida profesional y privada, revelando algunos detalles tales como la experiencia de ser mamá primeriza en el caso de Zaba así como algunas confesiones de amores pasados, antes de estar casada con su actual pareja y el padre de su hijo, el empresario Francisco Oliveros (CEO de importante aseguradora en México).

En la sección del programa que consiste en varias rondas de preguntas, Karla preguntó a Erika con qué integrante de la agrupación de OV7 -de la que Zaba es integrante /antes 'Onda Vaselina'- había mantenido una relación amorosa, a lo que la Güera, como la llaman, contó que sólo con un niño llamado Rodrigo cuando eran apenas unos niños-adolescentes.

"Nunca, nunca tuve mis ondas con ninguno porque siempre tuve novio fuera del grupo. O sea, tuve un novio en 'La Onda Vaselina', pero estaba yo muy chiquita, tenía 12 años... anduve como tres años con Rodrigo", compartió.

Y siguiendo con el tema de los noviazgos, la güera ojiverde habló sobre un segundo noviazgo que tuvo con un famoso conductor de Televisa, concretamente del programa "Hoy" a inicios de los años 2000; se trata de Juan José Ulloa, con quien según contó Erika, duró ocho largos años de relación.

"Yo en (el disco) 'Pónganse botas, quítense tenis' ya andaba con Juan José Ulloa, con él me eché ocho años. Duré como varios discos. La mitad de la discografía de OV7", dijo junto a Karla y Yosstop entre risas.

También habló sobre el proceso por el que pasó para encontrar al hombre de su vida y lo que vivió antes de conocerlo. Y entre otras cosas, desde hace tres años -cuando ella tenía 39 años- se casó con Oliveros, con quien tuvo a Emiliano, quien actualmente tiene 11 meses de edad.

"Te voy a decir una cosa, todo mundo juraba que yo era la primera que me iba a casar porque siempre tenía relaciones súper largas de novios. (...) Yo decía 'algún día me va a llegar el bueno' (...) y entonces no, pues pasaron y pasaron los años y pues no, me esperé. Dije 'me voy a esperar. No me importa casarme grande, no me importa'. Me casé a los 39 años. O sea, sí, ya es grande. Pero no me arrepiento para nada. Encontré al hombre mi vida, como lo soñé, como lo pedí. Así me lo mandaron".

