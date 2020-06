Érika Luna y la indirecta a Karla Panini, Américo Garza y su ex

Desde que la polémica pareja, Karla Panini- Américo Garza ofrecieran una exclusiva al periodista Gustavo Adolfo Infante en donde contaron su verdad sobre lo que pasó con Karla Luna y la familia de esta, han salido a la luz diversos personajes, algunos apoyando la versión de la pareja y otros defendiendo a la fallecida comediante.

Recientemente salió a la luz pública un video de un hombre llamado Óscar González, quien es ex esposo de Érika Luna, hermana de Karla generando mucha controversia.González aseguró que la familia Luna le había "desgraciado su vida" y que además Rubén Luna, padre de su ex, era un traficante de drogas, traficante de menores y golpeador, por lo que la hermana de la fallecida comediante no dudó en desmentir tal acusación.

Fue a través de sus historias de Instagram que Érika mando una indirecta a su ex a Karla Panini y Américo Garza. "Buenos días a todos, que tengan mucha suerte hoy toda mi raza hermosa, es más, también a aquellos porque la van a necesitar. Entre más hablan, más cosas tengo para responderles, además que me hacen más famosa. Así que sigan llenando de perfume su m..", ,escribió en un mensaje Luna por lo que muchos de sus fans especularon que este iba dirigido a su ex y a Karla Panini y Américo Garza.

Érika también aprovechó para compartir un clip de la canción La Chacalosa de la difunta Jenni Rivera, junto con un mensaje que decía: "Ahora resulta, sin comentarios", escribió junto al tema. "Gracias por sus bonitas palabras de fortaleza". Érika decidió responder a su ex por las fuertes acusaciones que hizo en contra de la familia. Cabe recordar que la familia Luna ha permanecido en silencio tras los diferentes señalamientos por parte de Panini y Garza, quien este último también habló de tráfico de drogas de su ex suegro.

¿Qué tal amigos? mi nombre es Óscar González, me dicen el Chuste, ustedes no se han de imaginar quién soy pero soy el papá de los dos hijos mayores de Érika Luna. La cual yo tengo dos semanas que acabo de salir preso por un delito que cometí que ya pagué y saliendo me encuentro con unas acusaciones hacia mi persona de ella y de su familia haciéndome ver mal sin saber en realidad quienes son los malos. Esa familia me desgració la vida. Erika Luna, alias la vocho, no es ni santa ni muy pulcra como dice ser, es una persona muy violenta y muy conflictiva, yo no sé cómo se ponen a decir ante las cámaras que muy buenas personas habiendo personas que las conocemos y sabemos que la realidad así no es. Yo no sé como ahorita se presentan días como una familia de cristianos, cuando, la realidad, yo cuando llegue a esa casa vi altares de Santa Muerte y vi como la señora quemaba unos dólares en la estufa, prendió unas mechas y prendió el altar (...) tantas cosas que llegue yo a ver a esa casa, que me quedo sin palabras", fue el mensaje de Óscar que obligó a Luna a defenderse.

Como era de esperarse, Érika recibió muchas muestras de apoyo, su publicación rápidamente se volvió viral. “El video que salió...ya te estamos apoyando, sea o no sea cierto...no nos vamos a desviar , justicia nenas Luna..dtb”, “ Pesele a quien le pese ustedes siempre serán una familia respetable , no como otras que desactivan comentarios y pagan a sus amistades ... felicidades #bendiciones”, “Dios mio la gente cada dia esta peor se ven las patadas de ahogados mi Kika... ya no saben que hacer para dejar mal a la familia ahora ellos que critican como si ellos fueran santos”,