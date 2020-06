Erika Buenfil y lo que sucedió el día que le contó al padre de su hijo que estaba embarazada

Hoy en día, la actriz y ahora influencer, Erika Buenfil, es una de las favoritas del medio del espectáculo. Su faceta como influencer la ha llevado a gana rmucha popularidad en las redes sociales, es considerada la reina de Tik Tok. En su vida personal, Erika Buenfi, ha sido muy discreta. Durante años ha mantenido al margen su vida privada, sin embargo, con su embarazo y nacimiento de su hijo Nicolás vivió un difícil momento, ya que al pertenecer al medio artístico fue severamente cuestionada sobre quién era el padre.

Tras el nacimiento de su hijo y después de varios años, Erika Buenfil confesó quién era el padre de Nicolás. La actriz abrió su corazón y reveló que sostuvo un romance con el político, Ernesto Zedillo Jr., quien es el padre de su hijo. Durante una entrevista para el programa Instrusos con Aurora Valle, que la actriz señaló que fue una etapa muy difícil, pues ella no quería tener una relación con un hombre y mucho menos menor que ella.

“Empezaba una nueva relación y sucedió una noche, continuó medianamente, muy pintadita la relación, porque yo no quería, yo no quería tener una relación, yo le huía a esa relación, para mí era un hombre, o es un hombre más joven que yo, me daba un poco de miedo, un poco de no quería perder mi tiempo, un poco de están jugando conmigo”, relató a Aurora Valle durante una entrevista a Buenfil.

Sin embargo, lo más difícil para Erika fue cuando tuvo que confesarle a Ernesto Zedillo que se convertiría en padre, ya que, para su sopresa él lo tomó de una manera muy distinta a como ella lo pensaba, pues el político decidió terminar la relación que tenía cuando se enteró que estaba embarazada. “Fue de una noche, de que dices, ‘bueno, ok’. Él quiso seguir la relación, pero le dije, ‘te tengo que contar algo’, me dijo ‘¿cómo?’ y entonces, ya terminó la relación”, “ya no quiso”, indicó la actriz.

Tras saber que se convertiría en madre soltera, Erika también sufrió cuando se enteró que su expareja se iba a casar. “Me enteré por una revista de sociales. Sí sufrí y lloras y te rompes por dentro, por supuesto”, señaló. La famosa influencer también reveló que aparte de que Zedillo se deslindó de su responsabilidad como padre, pues en una ocasión solo ha visto al niño. “Sí, una vez bebé y nunca más. No lo conoce y Nicolás ni se acuerda de él”, indicó.

La influencer dejó claro que su hijo Nicolás, quien actualmente tiene 14 años sabe quién es su padre y ella aceptará si algún día su hijo quiere buscar a su padre. “Yo no lo miento, ni jamás le he prohibido, si en algún momento dado, él quiere buscarlo”. Actualmente Erika Buenfil goza de una gran popularidad en las redes sociales y a lo largo de su carrera en muy pocos escándalos se ha visto envuelta pero hace unos días la actriz y cantante Alejandra Ávalos reveló que la influencer y Laura Flores le habían hecho la vida imposible en Televisa y que estaban "apadrinadas".

“Erika Buenfil y Laura Flores e encargaron de hacerme la vida pedazos en muchas oportunidades; me trataron mal en su momento, me ofendieron. Pagaban por ir a mis shows, se sentaban en primera fila con chicos que les [pagaban] la cuenta. Allí me empezaban a gritar cosas como: '¿Te crees mucho verdad?', y empezaban a platicar en voz alta para llamar la atención; después de insultarme durante todo el espectáculo, todavía querían ir a saludarme al camerino. Ellas eran privilegiadas, intocables y yo no; yo vengo de abajo, me la partí sola, nadie me ayudó ni tuve padrinos y eso les daba mucho coraje. No soportaban que yo tuviera más talento o que en su momento yo brillara", señaló la actriz de Morir dos veces y Soñadoras.

Otra gran MENTIRA. JAMÁS. NUNCA HE IDO A VERLA. https://t.co/tM0SHRP05e — Erika Buenfil. (@ebuenfil) June 1, 2020

Por su parte, Erika Buenfil, no se quedó callada y salió en su defensa.Desmentió las declaraciones de Ávalos, a quien llamó mentirosa. “Otra gran MENTIRA. JAMÁS. NUNCA HE IDO A VERLA”, indicó en Buenfil Sin embargo, la estrella de Tik Tok publicó un segundo mensaje en el que fue más contundente: “La gente que habla de los demás es porque no tiene nada bueno que decir de ell@s. Comper!! que se busque una vida y que se ponga a trabajar. Fin del comunicado”, expresó.