Érika Buenfil vivió un cuento de hadas al lado de Luis Miguel

Sin duda uno de los hombres más afortunados y codiciados ha sido Luis Miguel. Entre su larga lista de mujeres que han formado aparte de su vida está Lucía Méndez, Aracely Arámbula, Sasha Sokol, Daisy Fuentes, Alicia Machado, Isabella Camil, Mariana Yazbek, Sofía Vergara y Érika Buenfil.

Al igual que estás famosas, todas las mujeres que se han relacionado con el cantante coindicen que es un caballero y el hombre perfecto que toda mujer quisiera tener a su lado. Recientemente Érika Buenfil fue invitada al programa Netas divinas en donde habló de la relación que tuvo con ex esposo de Arcely Arámbula.

La protagonista de Amores Verdaderos fue cuestionada sobre el breve romance que tuvo con El Sol, sin embargo, ese poco tiempo le bastó para darse cuenta que es el hombre perfecto. Érika Buenfil reveló cómo la conquistó el intérprete de Cuando calienta el Sol. La actriz y Luis Miguel tuvieron un romance en Acapulco.

“Es un caballero en toda la extensión de la palabra. Es perfeccionista, muchísimo, pero si lleva una continuidad perfecta en parte del galanteo, si se dice así la palabra; de la conquista. Todo el momento parece que estás en un videoclip; no puede ser. La iluminación perfecta, el recibimiento perfecto y al fondo el príncipe azul. Lo hace todo muy bien, esa parte del galanteo de la conquista”, confesó contó Buenfil a las conductoras del programa.

Durante la charla, la reina de TikTok confesó uno de los detalles que el cantante tuvo con ella en Acapulco y que jamás olvidará.

“El elemento sorpresa es que todo el tiempo está escuchando lo que comentas para sorprenderte. Lo que platicas, lo que escuchas, tu música favorita.Recuerdo fui a Acapulco, fui a una de sus casas y me dicen que ya venía el señor por mí. Bajo una escalera, pensé que venía alguien con él, y lo veo en un coche blanco recargado con una camisa blanca”, dijo.

Buenfil aseguró que su relación con Luis Miguel no fue nada formal, pese a que ninguno de los dos tenía compromiso, por lo que ella vivió el momento pese a las etiquetas. Érika reveló que Luis Miguel es el hombre perfecto que toda mujer desearía tener, ya que es un hombre encantador y que siempre huele muy bien.

“Viví el momento y no me cuestioné absolutamente nada. Yo también estaba preciosa. No tenía a Nicolás [su hijo]. Él también estaba libre. Fue un momento precioso con un hombre de cuento de hadas", dijo.

La actriz señaló que siempre recordará el momento que vivió junto al Sol pues "Él sabe, es un caballero [...] Todo era bonito y fue un momento precioso".

