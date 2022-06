Erika Buenfil sorprende con foto de su juventud, no le pedía nada a Aracely Arámbula

Hace unos días Erika Buenfil conquistó una vez más a sus millones de seguidores de las redes sociales, y en está ocasión no fue por sus divertidos videos en TiKTok, sino por que compartió una fotografía de su juventud, en la que dejó claro que no le pedía nada ni a la propia Aracely Arámbula, ya que tenía un cuerpo espectacular.

A través de Instagram, la talentosa actriz que logró conquistar a sus millones de seguidores con su talento y belleza en las telenovelas, compartió una foto de cuando eran tan solo una jovencita. En dicha instantánea la protagonista de telenovelas como; Marisol, Amores Verdaderos y Vida robada, por mencionar algunas, aparece con un sensual vestido de color negro con una abertura en una de sus piernas que acentúa a la perfección sus curvas.

“Se vale ser quien tú quieras ser. Bonita noche”, escribió Erika Buenfil en la fotografía que dejó impactados a sus 4.8 millones de seguidores de dicha red social. Como era de esperarse la imagen de la estrella de televisión no tardó en viralizarse y los fieles admiradores de la famosa no dudaron en admirar su belleza.

"Mi pobre corazón no estaba preparado para tanta Belleza", "Waw que hermosa", "Si tu és lá más bonita mi preciosa és extremamente maravillosa", "Que espectacular", "Hermosa, diva, poderosa, amor de mi vida", "Siempre una hermosura! ", son algunos de los piropos que la actriz de Televisa recibió en su publicación que superó los 8 mil Me Gusta y con la que demostró que no le pedía nada a Aracely Arámbula.

Cabe mencionar que Erika Buenfil es una de las actrices que mejor luce dentro del mundo de la farándula y hace un tiempo reveló su secreto para verse siempre joven. “Me desmaquillo con toallitas, luego un tónico que me quite los residuos, la bifásica para los ojos, agua y jabón, crema de noche, gotitas y el hialurónico y todos los ‘iónicos y tónicos’ habidos y por haber”, comentó la actriz.

Además, los looks a los que la famosa se somete constantemente le favorecen para verse siempre radiante. Recientemente la famosa dejó impactados a sus fanáticos tras compartir una fotografía en la que luce un corte estilo bob, con el que se quitó unos años de encima.

