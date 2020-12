Erika Buenfil se ríe de Gabriel Soto en TikTok

¿En verdad se burla Érika Buenfil de video sobre Gabriel Soto o sólo lo hace para dar un poco de que hablar a sus miles de seguidores?, es la pregunta que mucha gente se hace al respecto, pero ella le manda un mensaje a Gabriel Soto diciendo que no se aguantó: no me aguante. #fyp . #parati . Con cariño #gabrielSoto.

Se puede ver a Érika Buenfil sentada bajo una sombrilla playera con una gorra y traje de baño rosa, cuando empieza el video se pone unos lentes de sol, y al fondo se aprecia el paisaje como de un hotel.

Recordemos que Érika Buenfil es una de las artistas más carismáticas en tiktok, por lo que siempre se hace viral con sus brillantes imitaciones de otros artistas del espectáculo, así como coreografías de baile, chistes y muchas cosas más.

Pero Érika Buenfil no se queria quedar atrás sobre la reacción a dicho video, y se sumó a la larga lista de artistas que han especulado al respecto y es que la única que salió en su defensa la novia de Gabriel Soto, Irina Baeva.

Irina Baeva salió en defensa de su actual pareja Gabriel Soto, por lo cuál aseguró que lo que no fué en su año, no le compete hablar sobre el tema, y dijo también que su novio Gabriel Soto, al cuál describió como su pareja y el hombre que ell ama tiene toda su confianza, y por la misma razón pidió respeto para las hijas de Soto.

Baeva se mostró interesada en el bienestar de las niñas de Gabriel Soto, Elisa y Alexa, quienes procreó al lado de su ex esposa Geraldine Bazán, quién también en su momento recalcó sentirse molesta por que la actual novia de su ex esposo, Irina Baeva sacara a relucir a las niñas en dicho revuelo.

Fué la preocupación de Irina Baeva por las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, lo que desataron una serie de malos comentarios entre nos cibernautas aludiendo que ella no tenía por que sacar a las niñas que si a caso, ella se había acordado de ellas cuando empezó su relación con Gabriel Soto.

Lo que las personas querían hacer llegar de mensaje a la actríz rusa Irina Baeva, fue que no podía estar hablando de respeto hacia las niñas de Gabriel Soto, cuando ella ni siquiera mostró el más mínimo el día que se involucró con el protagonista de Soltero con hijas. Como fue el siguiente comentario dirigido a Irina Baeva:

¿Ahora resulta que a Irina le importan las niñas? Jajaja, no le importaron cuando destruyó su familia. No debería de utilizarlas para abogar por Gabriel Soto, Irina no tiene derecho moral de hablar de las niñas cuando ella se metió con el señor estando casado y además torturaba a Geraldine exhibiendo que dormía con el hombre. Irina eres una cínica”, finalizó una usuaria.