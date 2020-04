Erika Buenfil se posiciona como la REINA de Tik Tok

La actriz Erika Buenfil es muy reconocida por su trayectoria en el género melodramático, y aunque ya no ha explotado como antes su profesión, una de sus últimas participaciones como protagonista fue la producción de "Amores Verdaderos" en la que trabajó al lado de Eduardo Yáñez. Después de que finalizara su contrato de exclusividad con Televisa tuvo que buscar la manera de sostener a su familia.

Recientemente Buenfil se convirtió en la reina de la plataforma de Tik Tok en la que hasta el momento tiene más de 3.5 millones de seguidores, ¿pues quién dijo que la edad es un factor para alcanzar la fama?, pues la actriz cuenta con 56 años de edad. Con este logro que ha tenido en TikTok, se ha llevado en números a la cantante Danna Paola, hecho que asombró a los internautas.

A pesar de la edad que tiene la actriz ha rebasado por mucho a varios artistas los cuales han incursionado en la red social, mostrando diferentes vídeos y en esta ocasión la actriz ha hecho algunas versiones de los retos que están de moda con los que ha dejado a los internautas "muertos de risa", pues a poco tiempo de contar con la app ya es todo una mujer alta popularidad.

En su más reciente vídeo muestra la manera en que se divierte estando en casa, con gran optimismo ante la situación que se está viviendo actualmente.

Hay que recordar que Erika tuvo que empezar a elaborar vídeos a través de su canal de YouTube en el que comparte recetas sencillas con amas de casa, medio por el cual tenía ingreso, pero esto no lo hizo sola sino que su hijo la ayudó para crearlo. En este canal cuenta con más de 300 mil seguidores y más de 11.764,018 visualizaciones.

Sin embargo, como en toda aplicación existen comentarios positivos por parte de sus seguidores, pero no se puede pasar por alto los comentarios negativos en los cuales consideran que para la edad que tiene, Buenfil no debería de estar realizando este tipo de espectáculos. Pero a la actriz no le preocupa eso y sigue adelante realizando sus proyectos a través de sus redes sociales.