Erika Buenfil se desata e imita twerking de Anitta pero algo sale mal

Recientemente la actriz y reina del TikTok, Erika Buenfil se unió al reto viral que colocó como tendencia al nuevo tema de Annitta, llamado Envolver, por lo que la estrella de telenovelas no se quiso quedar atrás e imitó a la cantante brasileña pero algo salió mal y la famosa recibió cientos de comentarios.

Para nadie es secreto que la Reina del TikTok siempre trata de sorprender a sus más de 15 millones de seguidores con divertidos videos en los que saca el gran sentido del humor, tal y como sucedió en está ocasión al intentar imitar el twerking de Anitta. Y es que a diferencia de otras celebridades que han hecho este reto viral, la protagonista de Amores Verdaderos le puso un toque especial al twerking desatando millones de risas.

Y es que Erika Buenfil se mostró muy atenta a los pasos que conllevaba el reto, pero una vez ya en el piso, la famosa intentó hacer el twerking pero algo le salió mal. Y es que en vez de continuar para el hacer el último movimiento la famosa fingió que se había lesionada la cadera e incluso de escuchó como truena supuestamente su hueso, situación que provocó cientos de risas.

"Aquí practicando los nuevos pasos de baile", escribió Erika Buenfil junto al video con el que puso a reir a sus más de 15 millones de seguidores.

"Erika la reina de Tik Tok", "No puedo, eres lá mejor, siempre tan espontânea", "Me sacaste una carcajada", "Hay no me dio mil años de vida ", "Te quedo genial muero de risa", "JAJAJA yo cuando volví hacer ejercicio después de cuarentena ", "Cuanto más descubro tu respeto, mayor es la certeza de que mereces mi profunda e incondicional admiración..", "Jajaja no no no en me caigo de risa nos diste pasos prohibidos!!", son algunos de los comentarios en la publicación de Erika Buenfil.

Hasta el momento, el video de la estrella de televisión ya suma más de 27 millones de reproducciones e incluso la propia cantante brasileña reaccionó a la divertida grabación de la actriz. La intérprete apareció desde la comididad de su cama y manifestó. "A veces pasa esto", bromeó la cantante.

Ante la reacción de Annita, Erika Buenfil volvió a retomar su TikTok para mostrarse sorprendida por el apoyo de la cantante e incluso le envió un beso.

