Erika Buenfil revela que mantuvo un romance con Luis Miguel

Hace unos días, Erika Buenfil, reveló detalles de su vida, tanto a nivel personal, como de la relación que lleva con su hijo. Que mantuvo un romance con Luis Miguel, hace más de una década, fue lo más sorprendente que la actriz dio a conocer en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, en su programa de YouTube, En casa de Mara.

La actriz contó -entre otras cosas- que se conocieron en un concierto del llamado El Sol de México al que ella asistió, en el momento en que quiso saludar a un amigo que era uno de sus músicos.

"También me aventé mi romance ahí -refiriéndose a Luis Miguel-, bien padre", explicó Erika. "No me había dado cuenta de que él me había visto en el escenario e hice este movimiento -levantar la mano en señal de saludo-, pero para saludar al músico”.

Lee también: Sebastián Rulli y la herencia que le dejó a Cecilia Galliano

Para sorpresa de Erika, Luis Miguel le llamó por teléfono para invitarla a tener una cita. A lo que la actriz reaccionó pensando que era una broma, pues no se imaginaba que el propio cantante le contactara y menos para invitarle a salir... ¡así empezó su romance!

“Vuelve a sonar el teléfono y me dicen que era de parte de él para invitarme a cenar, y dije ‘ya Toño -refiriéndose a su hermano- por favor’, porque mi hermano es muy bromista. ‘Y no voy a ir, no estén jodiendo’ ”, contó Erika... “Vuelve a sonar el teléfono y canta ‘Amor, amor, amor’...”, narró.

“No fue tan dadivoso -espléndido-, pero era como fantástico. No es lo mismo oír a Luis Miguel en el cassette o en el IPod que en vivo, en una recepción en su casa”, agregó la reina de Tik Tok.

Según lo revelado por Erika, su relación sentimental con Luis Miguel estuvo “bien padre”, pues no importó ni la edad, siendo que ella es seis años mayor que el cantante.

“Me fue bien, yo muy bonita, bonita... Ya pasó, todavía no había nacido Nicolás, o sea, estamos hablando de casi dieciséis años, Nicolás tiene 14, más el embarazo, pero lo bailado, quién me lo quita”, expresó la actriz. “Sé que algún día lo encontraré y me va a saludar con mucho cariño y yo a él”.

Erika Buenfil, es una actriz que se ha dado a querer, además de su belleza y carisma, por su disciplina, entereza y gran trayectoria actoral. Oriunda de Monterrey, Nuevo León y a la edad de 56 años, se ha ganado el título de Reina de Tik Tok, a haber roto récord de vistas en los divertidos retos y vídeos que comparte en la plataforma, pues su genialidad no tiene límites.