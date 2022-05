Erika Buenfil no se quiere quedar sola, busca novio que le aguante el ritmo

La reconocida actriz por sus telenovelas, Erika Buenfil, se convirtió en tendencia nuevamente pero en está ocasión no fue por sus divertidos videos en los que presume sus mejores pasos de baile o hace “challenges”, si no que se robó toda la atención de los medos de comunicación al revelar que no se quiere quedar sola.

Fue durante una entrevista al programa Hoy que la reina del TikTok rompió el silencio luego de ser cuestionada por su vida sentimental, debido a que en los últimos años se ha enfocado en su faceta como madre y le ha dado la espalda al amor. Erika Buenfil se sinceró y aseguró que ahora que su hijo Nicolás es un adolescente ella esta abierta al amor, por lo que busca novio que le aguante el ritmo.

“Le digo (a Nicolás) ‘me voy a buscar un novio’, entonces se pone celosísimo, y dije ‘pues me lo voya buscar y si lo encuentro te aviso, pero por lo pronto no lo tengo’”, contó entre risas la actriz que ha protagonizado varias telenovelas de Televisa a lo largo de su carrera.

Posteriormente, Erika Buenfil confesó que años anteriores su prioridad era su hijo Nicolás pero ahora que ya es todo un adolescente es que tiene un poco más de tiempo y libertad para encontrar y disfrutar del amor, aunque teme que esté no le aguante el ritmo.

“Estoy muy bien, tengo el amor de mi hijo y amo mi trabajo, y la verdad que estoy plena, tengo muchos amigos que me quieren, y no he tenido el tiempo, y mejor dicho las ganas, a lo mejor soy egoísta en ese aspecto, o ya me da como temor, tal vez, a buscar una pareja, a lo mejor no me aguanta el ritmo”, detalló.

Por otro lado, Erika Buenfil compartió algunos secretos para lucir con el paso de los años radiente. “Soy muy sana o yo no sé de dónde cargo pilas, de pronto sí me aviento dos, tres días acostada, o un día completo, me regalo mañanas de dormir […] porque aparte yo soy de las que si tengo el tiempo libre lo ocupo, hasta que yo misma digo ‘para, descansa, no te maquilles, dedícatelo a recuperarte, a comer bien sentada’”.

Además, la artista de 58 años reveló que su forma de ver la vida es la que la ha ayudado a no envejecer, pues aunque en ocasiones no tenga 'muchas polas', las saca de donde sea. “Saco pilas de no sé dónde, pero ahí le echo ganas, tomo vitaminas, porque pues ya jovencita no estoy, pero le echo ganas. Yo creo que es una actitud, el hecho de sentirte joven y sentirte con muchas ganas, pero aquí estoy echándole ganas y seguir adelante es lo más importante”.

Cabe señalar que Erika Buenfil es una de las artistas más reconocidas del medio del espectáculo y una de las más populares en TikTok, pues desde que se apoderó de las redes sociales no hay poder humano que detenga.

