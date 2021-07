Erika Buenfil llora al hablar de Ernesto Zedillo: “Se alejó, pero no me chingó la vida”

Como muy pocas veces y después de 16 años, la actriz mexicana y reina de TikTok, Erika Buenfil, habló como nunca de la relación fugaz que tuvo con el político, Ernesto Zedillo Jr, quien es el padre de su único hijo, Nicolás, a quien le envió un contundente mensaje: “Se alejó, pero no me chingó la vida”

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado que Erika Buenfil lloró al hablar de lo que vivió con el político hace un par de años, y pese a que indicó que no tuvieron mucho tiempo para conocerse, pues su relación fue fortuita, fue en la primer cita íntima que tuvo con Ernesto Zedillo Jr se embarazo, situación por la que él la despreció.

La reina del TikTok confesó que ella y el político se conocieron en una fiesta en un yate en Acapulco y después de ahí comenzaron a tratarse. “Entonces ahí va la princesa al barco y ahí empezamos a conocernos y tal tal, duró muy poquito, fue cortito, fue breve y ¡zaz! quedo embarazada”, expresó la artista de 53 años.

Lee también: Erika Buenfil deleita bailando con su hija de Vencer el pasado

Erika Buenfil reveló que después de su primer encuentro íntimo con Ernesto Zedillo Jr, él la volvió a llamar para invitarla a una fiesta en Valle de Bravo momento que ella aprovechó para decirle que estaba embarazada, sin embargo, nunca imaginó que la abandonaría.

“El me llama para ir a una fiesta a Valle de Bravo. Entonces ahí le digo ‘yo tengo que decirte algo’ y le digo, y pues él no reaccionó padre, se asustó un poco, sí me cree, pero no pensaba casarse… no, nunca dudó, ‘pero qué vamos a hacer’. Entonces yo decido tenerlo y él como que se aleja, no me dice nada… dijo ‘me encantaría verte, a ver si mañana’ y ya no lo vuelvo a ver”, dijo entre lágrimas la actriz de Vencer el pasado.

Sin duda, para Erika Buenfil fue un duro golpe, lo que había comenzando como una historia de ficción, pues aseguró que él intentó de todas las maneras tener contacto con ella, pues ella no estaba tan segura de tener algo que ver con Zedillo por la diferencia de edades, sin embargo, acabó rendida a sus pies.

La protagonista de Amores Verdaderos reveló que, pese a Ernesto Zedillo Jr la abandonó cuando se enteró que estaba embarazada, ella nunca le deseará nada malo, pues le agradece por haberle dado lo más importante de su vida; su hijo.

“Yo a ese hombre siempre le voy a desear bendiciones (a Ernesto)…nunca me molestó, se alejó, pero no me chingó la vida, es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo, yo siempre le voy a desear lo mejor, a pesar de cómo se haya portado en su momento, él sabrá sus razones”, señaló Buenfil.

Lee también: Frente al espejo y sin pantalón, Aracely Arámbula manda besos y da las buenas noches

Para finalizar la entrevista, Erika Buenfil declaró que después de que él la despreció, ella lo buscó por varios meses, y fue hasta cuando Nicólas cumplió cinco meses fue que lo encontró.

Síguenos en