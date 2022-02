Luego de que la famosa influencer Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como La Bebeshita asegurara durante una emisión del programa Venga la Alegría de Tv Azteca, que el hijo de la primera actriz , Erika Buenfil, le estaba coqueteando en redes sociales, la reina del TikTok no se quedó callada ante está situación y le puso un alto a la ex participante de Enamorándonos.

“Nico, o sea, yo amo a su mamá, pero ella no sabe de este tema, que su hijo anda de coqueto, pero yo ya le dije que está muy chiquito, que cuando cumpla 18 hablemos. Me empezó a escribir, me dijo que era como mi fan, y así, o sea, coquetón… sí platico con él, sí cotorreo, pero él de ‘hay que salir, hay que vernos’, y yo… ‘cuando cumplas 18, pregúntale a tu mamá a ver qué opina de esa situación’”, expresó La Bebeshita en el programa de televisión.

Para posteriormente confesar si se atrevería a andar con el hijo de Erika Buenfil, quien es mucho menor que ella. “Nunca lo he visto porque digo ‘es muy pequeño, ¿qué va a decir mi suegra?, mi futura suegra, ¿cómo te fijas en la Bebeshita que ya no está tan bebeshita? Esta muy guapo, es muy alto, está altísimo, le llevaría 10 años, no más como 13 años”, expresó Daniela Alexis.

Ante estás declaraciones, la reina del TikTok no se quedó callada y le envió un cordial pero contundente mensaje a La Bebeshita. “No tengo mucho que comentar, cosas de adolescentes, no sé realmente, pues está muy guapa, un besito a la Bebeshita, gracias por dar, ahora sí que la nota, yo estoy llegando de viaje, y pues no, no sé qué le puso Nicolás, la verdad, seguro que ‘qué bonita, qué guapa’, pues está muy guapa la verdad, y un beso, un saludo”, dijo en un primer momento la artista de 58 años.

Para finalizar la entrevista, Erika Buenfil, señaló que ella no era suegra de nadie, pues su hijo aún no tenía novia. “No soy suegra de nadie todavía corazón, le gustan muchas, pero todavía no tiene novia, primeramente Dios cuando tenga novia pues ya tendrá edad para todo eso, ya tendrá edad para eso, un besito, bye, bye”, concluyó.

¿Érika Buenfil podría ser la nueva suegra de La Bebeshita? ��❤️

¡En exclusiva para #VLA, esto es lo que opina la actriz de los coqueteos que su hijo Nicolás habría tenido con La Bebeshita! �� #LosReyesDelPlayback >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/UDEQmnR2fn — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 8, 2022

Otro que no se quedó callado ante los coqueteos del hijo de Erika Buenfil con La Bebechita fue el polémico periodista de espectáculos, Alec Kaffie, quien destrozó al hijo de la actriz.

"Daniela Alexis, la tal Bebeshita, presumió en Fórmula Espectacular (programa de Radio Fórmula) que Nicolás Buenfil (hijo de la actriz Erika Buenfil) le ha estado tirando la onda a través de las redes sociales", dijo en un primer momento Kaffie. Para después asegurar que el hijo de la reina del TikTok tiene muy mal gusto.

Si eso es verdad ¡qué mal gusto del mocoso! Teniendo para jamón jabugo ¡prefiere la mortadela!", expresó.

