Erika Buenfil explotaría contra Inés Gómez Mont por revelar secreto

En medio del escándalo que se encuentra la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, hace unas horas comenzó a circular en las redes sociales un mensaje que supuestamente la actriz Erika Buenfil habría enviado a la famosa, que en estos momentos está prófuga de la justicia.

Recordemos que fue hace 13 años que Inés Gómez Mont, cuando formaba parte del equipo del programa Ventaneando de Tv Azteca, que sacó a la luz pública que Ernesto Zedillo Jr era el padre de su hijo Nicólas. “El hijo de Erika Buenfil, Nicolás, es hijo de Ernesto Zedillo Jr. Yo lo único que puedo decir es que sí es verdad”, comentó Gómez Mont en el 2008.

Situación que puso en aprietos a Erika Buenfil, quien sólo reconoció en su momento que era verdad. "Yo lo único que puedo decir que es verdad y en su momento voy hacer, voy a contar la historia, lo que me sucedió a mi o de mi parte", expresó la reina del TikTok en aquel año, por lo que recientemente habría explotado a través de sus redes contra Inés Gómez Mont por revelar secreto.

Lee también: Con pecaminoso vestido, Ana Bárbara expone zonas poco vistas

De acuerdo al mensaje que circula en internet, Erika Buenfil habría escrito: “Mi hijo es de Ernesto, pero ella está prófuga. Creyó que me hacía daño, sólo se adelantó sin derecho de hablar”. Cabe señalar que, hasta el momento la protagonista de Vencer el pasado no ha confirmado o desmentido tal mensaje.

Sin embargo, pese a que se desconoce la veracidad del contundente mensaje, la famosa de 57 años ha recibido cientos de muestras de cariño por parte de sus fieles admiradores, quienes aseguran que el karma llegó a Inés Gómez Mont.

“Gómez Mont lo dijo con una alegría, o no sé cómo llamarle a esa cara”, “Ayer lo disfrutó Inés, ahora lo disfruta Erika”, “Se llama karma”, “En ese momento, Inés disfrutó ventilar esa noticia, ahora le está tocando a ella”, son algunos de los mensajes de apoyo hacía la tiktoker.

Cabe señalar que hace unos meses, Erika Buenfil recordó lo difícil que fue para ella que Inés Gómez Mont revelara el nombre del padre de su hijo. “Se me vino el tsunami. Yo estaba midiéndome ropa para grabar una telenovela y nos íbamos a ir de locación, me suena el teléfono y me dice una tía: ‘Préndele a la tele porque en Ventaneando van a decir tal cosa’. Le pedí que me acercara el teléfono a la bocina de la tele y oigo donde claramente (lo dice)”.

Lee también: De rojo y con outfit pegadito, Angelique Boyer enloquece desde el gym

Antes el escándalo mediático, en aquel entonces Erika Buenfil expresó que gracias a que la conductora de televisión reveló su secreto, ella perdió hasta su empleo. “Estaba sentada maquillándome, me hablan por teléfono amablemente para decirme que había una instrucción que ése era mi último día de llamado. Que se me iba a pagar, pero que ése era mi último día de llamado”, expresó la actriz.

Síguenos en