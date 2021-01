Erika Buenfil estrena cambio de look y luce más joven

Con una nueva imagen, es como Erika Buenfil, apareció en sus redes sociales, donde la actriz de Televisa impresionó a sus más de tres millones de seguidores, luciendo más joven al pasar de rubia, a castaña.

“Hola. Qué tal ha estado su día. Yo muy bien. Preparando cosas y sorpresas”, fue el mensaje con el que Erika Buenfil, acompañó la publicación, que fue vista por más de 39 mil personas que reaccionaron a la misma.

En la fotografía se ve a Erika Buenfil, con una blusa con estampado de piel de serpiente, en colores amarillo y negro, con una cadena y unas coquetas en color dorado que le hacían juego a su blusa, su color de cabello castaño le hizo resaltar sus ojos verdes, y el maquillaje en tono café fue el ideal para que una postal perfecta.

“Me encanta que te muestres tal y como eres, sin falsas poses ni retoques que ni al caso. Yo soy médico y me dedico a la medicina Estética, veo rostros todo el tiempo y tú eres una mujer madura muy hermosa”, “

Hola señora Buenfil estas muy guapa como siempre te luciste con este cambio”, “Muy lindo le queda ese color de pelo”, “guapísima, me encanto tu nuevo look”, fueron solo algunos de los miles de mensajes que le hicieron llegar a la protagonista de Vida robada.

En una entrevista para el Programa Hoy, la actriz de “Amor en silencio”, compartió el motivo de su cambio de imagen, ante las cámaras.

“Pues lo decido, primero por que estaba muy cansada del color rubio, me tenía muy amarrada, por que hay que estarlo cuidando, y aparte se te trozaba el pelo y luego por que por ahí hay una propuesta, y entonces me dijeron, ¿Qué propones?, y entonces yo dije, quiero proponer un cambio, de look y así me quiero presentar en el casting”, dice mientras ríe.

“O sea, como para no ser la misma de siempre, los rulitos de siempre, el pelo güero, güero, güero, es un cambio, cambio de año, cambio de pelo, siempre me hago cosas raras, he estado inventando, creando y buscando caminos nuevos, no estancarme, y creo que mi pelo ya era, ya me veía yo igual, ya no me gustaba”, siguió contando la actriz.

Erika Buenfil impresiona con cambio de look. Instagram Erika Buenfil

“O sea más bien, no que no me gustara, si no que por cambiar un poco, y resultó que me gusté, si me gusté, lo dice muy emocionada, no tiene nada que ver la edad, yo siento, mi abuelita me decía, es que yo estoy viejita por fuera, pero yo estoy llena de energía por dentro, entonces, hoy en día tenemos la oportunidad que aunque pasen los años y puedes sentir viéndote guapa”, declaró Erika Buenfil.

Fueron algunas declaraciones con la que la reina del TikTok alentó a otras mujeres para que no le tengan miedo a los cambios.

“Poniéndote cosas, haciéndote ajustes, y retoques, y por que no, la ceja, y por que no un poco de bótox", recalcó que el ser señora no es impedimento para nuevos cambios y para sentirse bien consigo misma, bailando y haciendo todo lo que les guste.