Erika Buenfil es considerada la reina en TikTok

¿Quién dice que una mujer de 56 años no tiene las armas para romperla en una popular red social usada mayormente por jóvenes?. Érika Buenfil las tiene, pues a sólo 10 días de publicar videos en los que se muestra divertida, sin maquillaje, bailando, catando y hasta diciendo alguna que otra palabrota, se convirtió en la reina de TikTok.

"Antes la recomendación de nuestros jefes o productores, era mantener (oculta) la verdadera personalidad, para que la gente te viera como una diva, imaginaran el sueño de una persona inalcanzable, siempre bien vestida, por eso no podíamos ir en fachas", compartió.

"Soy muy tonta, me gusta jugar, tontear todo el tiempo, payasear y hacer comedia todo el día. Mi hijo me dice: 'Mamá ya'", comentó la regia.

Por esa personalidad que tenía guardada, Érika conquistó a los usuarios de esta plataforma a través de videos cortos que compartió y que suman ya millones de vistas, con lo que marcó tendencia.

"Fue un golpe de así de: ¿Qué hice?, ¿qué está pasando?, ¿qué dijeron o dónde me encontraron?. dije: 'Pues en el cine'", expresó asombrada.

"No había nada o ningún movimiento que yo haya hecho como para ser tendencia. Luego ya me di cuenta que era el TikTok y me reí mucho. Disfruté el momento. ¡Era una locura! Recibí muchas llamadas", compartió la actriz.

Buenfil, quien aparece en TikTok como @sazonandoconlabue, aseguró que aprendió a manejar las redes a través de su hijo Nicolás, que es un chavo que está metido en esto como millones de jóvenes.

"No es cuestión de mercadotecnia, no fue planeado, no se hizo un estudio de mercado a ver qué pasa. Fue a manera de juego y de acercarme a mi hijo, de ponerme un poquito a su edad y ver lo que él ve y con lo que se entretiene", explicó.

El domingo por la noche fue tendencia gracias a los clips que compartió y ni enterada estaba, pues al siguiente día se fue a grabar la telenovela Te Doy la Vida, y dejó su celular en el camerino.

"Yo empecé a jugar y le decía a mi hijo: 'Mira hice esto', y él: 'Ay, mami'. Después él impuso un reto a ver cuántos likes tenía, yo los hice y así fue", dijo. Con lo ocurrido, Erika está llegando a generaciones que quizá no conocen sus telenovelas.

"No había hecho nada tan público como el TikTok, donde me presenté maquillada, desmaquillada, un poco más como mi aire, y la verdad me fue muy bien".

En YouTube tiene un canal en el que comparte y hace recetas de cocina.

Aunque también utiliza Instagram, Twitter y WhatsApp, la plataforma que más le divierte es TikTok, donde tiene más de 800 mil seguidores.

"Sé que es de jóvenes, pero pues yo me di el permiso", compartió la artista.