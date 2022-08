Erika Buenfil acepta su edad y revela que por eso no sube fotos donde enseña mucho

Pese a ser una de las artistas más queridas del medio del espectáculo, Erika Buenfil, no se siente tan confiada para subir en redes sociales fotos en las que enseña mucho, pues, aunque poseé una gran belleza, tiene ciertas inseguridades en su cuerpo que no le permiten mostrar más allá, aparte de que acepta su edad. ¿Una indirecta para Maribel Guardia?

Fue durante una entrevista con el programa Hoy, que la estrella de televisión y Reina del TikTok compartió con su público que uno de los motivos por los no enseña mucho en sus redes sociales al igual que muchos otros artistas, es precisamente porque algunas partes de su cuerpo no le gusta, además de que ya no tiene edad para ello.

“No me atrevía a poner short porque ¿cómo iba a subir las fotos?, dije no, cuando andaba en short o muy encuerda esas sí no las subía. No (me gusta enseñar mucho), y aparte no, ya no tengo edad o no tengo cuerpo tal vez, pero no sé, lo digo tal cual, es que me da pena”, explicó la protagonista de telenovelas como Marisol y Amores Verdaderos.

Asimismo, Erika Buenfil, aseguró que sí ha recibido propuestas para posar con poca o sin nada de ropa, sin embargo,hasta el momento nunca ha aceptado, aunque no descarta hacerlo a estás alturas de su vida, si fuera un proyecto que la llene y que este bien cuidado.

“Si cuando me lo propusieron todavía era chava, ahora ya no, yo creo que no, a menos de que estuvieran bien cuidadas, algo lindo. Algo de señora lindo, no sé, no me han propuesto, a ver qué pasa”, comentó la actriz de telenovelas de Televisa. Por otro lado, Erika Buenfil, fue cuestionada sobre cómo le hace para manterse saludable, por lo que no dudó en revelar algunos de sus secretos.

“Tomo muchas vitaminas, como bien, duermo mucho, […] Nicolás es muy poco enfermizo, no sé, tomo muchas vitaminas yo creo”, finalizó. Pese a que desde hace años no se le conoce una pareja a Erika Buenfil, la actriz no descarta encontrar a su media naranja.

“Le digo (a Nicolás) ‘me voy a buscar un novio’, entonces se pone celosísimo, y dije ‘pues me lo voy a buscar y si lo encuentro te aviso, pero por lo pronto no lo tengo’”, contó la estrella de TikTok hace unos meses y justamente para el mismo matutino de Televisa.

En está misma entrevista para el programa Hoy, Erika Buenfil manifestó en ese momento que su prioridad no era encontrar una pareja, pues con el amor de su hijo es suficiente, además de que está muy enfocada en su trabajo.

“Estoy muy bien, tengo el amor de mi hijo y amo mi trabajo, y la verdad que estoy plena, tengo muchos amigos que me quieren, y no he tenido el tiempo, y mejor dicho las ganas, a lo mejor soy egoísta en ese aspecto, o ya me da como temor, tal vez, a buscar una pareja, a lo mejor no me aguanta el ritmo”, detalló.

