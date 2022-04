Erik Rubín muestra su apoyo a Sasha Sokol tras denuncia

Ahora que Sasha Sokol hizo pública su intención de llevar su caso de abuso contra Luis de Llano a tribunales, las muestras de apoyo hacia la cantante siguen haciéndose presentes, ahora por parte de su amigo Erik Rubin no dudó en enviarle un mensaje en el que

"Yo la apoyo completamente, me da tristeza que esté pasando por esto pero yo la apoyo, como ya lo he dicho", comentó."Estoy para ella en lo que necesite, es lo que nos toca hacer", expresó Rubín en entrevista. Ayer por la noche la ex timbiriche retomó su caso para dar a conocer más detalles respecto al abuso que sufrió por parte del productor de Televisa, por lo que ahora buscará proceder legalmente.

"Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales", escribió desde su cuenta de twitter, acompañando la publicación con una fotografía en la que hace notoria la diferencia de edades entre ambos.

Lee también: Aracely Arámbula da cátedra de cómo lucir bella en bikini durante Semana Santa

Los nuevos señalamientos se dieron luego de que De Llano asegurara que lo que se ha publicado al respecto son 'falsas especulaciones' y que la relación que ambos compartieron, cuando éste tenía 39 años y ella era una menor de edad, fue 'abierta y transparente'.

"Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue 'transparente'. Nada está más lejos de la verdad. ¿Transparencia? ¿Es en serio?. Mis padres se enteraron de la relación DOS AÑOS DESPUÉS de que ésta comenzara. Reitero: cuando inició, yo tenía 14 (años); cuando se enteraron, me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?", detalló la cantante de 51 años.

La artista definió lo sucedido con el término grooming, que se refiere a una serie de conductas y acciones hechas por un adulto con el objetivo de crear un vínculo emocional y de confianza hacia un menor de edad con el fin de abusar sexualmente de él, lo que asegura sucedió.

Lee también: De blanco y rojo, Marlene Favela cautiva a la primavera con gran estilo

"Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo", explicó señalando que no permitirá la impunidad de su agresor. Colegas como Zuria Vega, Sandra Echeverría, Andy Zuno, Isabel Lascurain y Mónica Huarte también se han pronunciado a favor de Sasha en sus redes sociales. "Estamos contigo", escribió Echeverría en los comentarios de su publicación de ayer por la noche.

Síguenos en