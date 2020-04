Erick Farjeat revelará secretos de Sabrina Sabrok

Erick Farjeat, ex pareja de Sabrina Sabrok, anunció que debido a que la ex actriz de Televisa "abrió la boca demás", él tiene muchas pruebas que comprometen a Sabrok. Farjeat señaló que tras las declaraciones de la actriz él le perdió el respeto y prometió revelar algunos de sus secretos.

Erick Farjeat se molestó después de que la argentina lo dejara mla parado y poner en duda su paternidad y señalara que era un mantenido, además, hacer declaraciones respecto a su hija.“No sé, no tengo idea (quién sea el padre) yo andaba con ‘El Cibernético’. Él (Farjeat) quería a huev… colgarse de mí. En una de esas (la niña es de ‘El Cibernético’) porque yo estaba con los dos. Yo la verdad no quería tener un hijo con él porque yo no sabía si era de él o del otro güey (‘El Cibernético’)", indicó la argentina.

La argentina aseguró que no quería ser madre pero que Erick le lloró y le suplicó que fuera. “No tendría que haber sido nunca madre porque a mí no me gusta. Ellos (los padres) insistieron en tener hijos. Yo no sirvo para madre, yo sirvo para trabajar, yo les paso el dinero, no me interesa ser madre, fue de las pend… que hice en mi vida”, señaló.

Tras estás declaraciones, Erick Farjeat señaló que daría su versión en su canal de Youtube donde hasta el momento no ha compartido nada pero utilizó su cuenta de Instagram para adelantar algunos detalles de la situación, razón por la que los fans de Farjeat, lo apoyaron y le pidieron que no le siguiera el juego a Sabrina.

“Ya no le sigas el juego,todos sabemos la clase de persona.que es ella y lo que eres tu y como has salido adelante con Medu sin necesidad de andar en escándalos como ella suele hacerlo siempre solo para llamar la atención , que mal que siendo mujer y teniendo 2 hijas se comporte de esa manera ,gracias a Dios que ustedes están lejos ,pues de otra forma Medu no tendría la calidad de vida que tú le das con todo tu amor”, “Ella me causa repugnancia, y no por su oficio, pues hay muchas actrices porno respetables, pero su forma de expresarse, de actuar... Toda ella!! Es horrible. Creo que lo único bueno que ha hecho en su vida son sus hijas. Tú eres una gran persona, un padre ejemplar y todos sabemos quién eres. Te mando un abrazo!! Se perdió de un gran ser humano como tú”, fueron algunos de los comentarios.