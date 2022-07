Eric del Castillo revela que Kate no lo apoya económicamente y necesita trabajar porque teme morir

Pese a lo que muchos pudieran pensar de que Kate del Castillo apoya económicamente a su padre Eric del Castillo y a su madre, Kate Trillo del Castillo, el primer actor de Televisa confesó que la protagonista de La Reina del Sur no los apoya económicamente, pues al contrario ellos le dicen a la actriz que cuide el dinero que gana con sus proyectos debido a la vida de una artista es muy cambiante.

Fue durante un reciente encuentro con algunos medios de comunicación a la salida de Televisa, empresa que lo vio crecer como artista y en la que actualmente graba la telenovela Mi mentira, producción de Carlos Moreno, en donde el primer actor fue cuestionado sobre su futuro y si piensa retirarse del mundo de la actuación, a lo que el artista de 88 aseguró que si lo ha pensado pero también necesita trabajar para tener una entrada de dinero, además de que teme morir si lo hace.

“Si lo he pensado, de retirarme para dedicarme más a mi familia, visitar a Kate, estar con ella, viajar un poquito, en fin, pero pues también necesito trabajar. Si no trabajo, me muero, me aburro. Ahora con la pandemia ya me andaba yo petateando, no... pero sí, a todos nos pandeó la –pandemia– y el estar encerrado en tu casa no es nada –fácil–”, expresó el actor que ha participado en más de 50 telenovelas.

Eric del Castillo mencionó que durante la pandemia estuvo un tanto en depresión, debido a que no tuvo oportnidades de trabajo y eso lo mermó económicamente. Ante la posibilidad de que Kate del Castillo se haga responsable de su manutención y la de su esposa, el actor aseguró que no recibe apoya económico de su hija, al contrario le pide que cuide el dinero.

“Yo le digo -a Kate- que cuide mucho su dinerito porque la vida pasa rapidísimo y que esté bien, que tenga bonitos años en un futuro”, expresó el padre de Kate del Castillo.

Por otor lado, Eric del Castillo le envió un mensaje a todos aquellos actores que van empezando en está carrera. “Es una carrera que hay que entenderla muy bien. Para que los jóvenes que quieren ser actores, que esta no es una profesión segura, no es constante, yo creo que el 10% de los artistas viven de su profesión, y yo gracias a Dios soy uno de ellos porque respeté mucho mi profesión, nunca llegué tarde a un llamado, nunca llegué borracho, menos drogado”, finalizó.

