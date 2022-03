Eric del Castillo responde a los que dicen que su hija Kate del Castillo es lesbiana

En las últimas semanas, la actriz mexicana Kate del Castillo ha dado mucho de qué hablar y más cuando comenzó a circular el video en el que Ana Gabriel le 'propone matrimoni' en pleno concierto en Los Ángeles. Ante este panorama padre de la famosa, Eric del Castillo, respondió a todos aquellos que aseguran que su hija es lesbiana.

Fue durante una entrevista con el polémico periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, que el primer actor defendió a capa y espada a la protagonista de La Reina del Sur sobre los rumores que han surgido sobre su orientación sexual, asegurando que él conoce perfectamente a Kate del Castillo.

“Ni siquiera quiero hablar de eso, ahora hasta lesbiana le dicen, imagínate. Me contaron del video, yo no lo vi pero yo conozco a mis hijas”, aseveró Eric del Castillo. Cabe mencionar que Kate del Castillo estuvo casada del 2001 al 2004 con el exfutbolista profesional, Luis García Postigo y en el 2009 se casó con el actor Aarón Díaz en San Miguel de Allende.

Pese a este escenario, el primer actor pide que tanto Kate del Castillo como Verónica encuentren a una pareja con la que tengan una estabilidad como la tiene él con su esposa. “No les digo que las mantengan porque ellas tienen la calidad suficiente para mantenerse solas; eso quisiera uno para sus hijas, pero respeto también la forma de pensar de ellas”, señaló.

Cabe mencionar que hace unos días, Eric del Castillo, estuvo envuelto en una polémica luego de revelar su postura de no vacunarse ante COVID-19.

“Estamos bien gracias a la medicina alternativa que existe, estamos saludables. Me quiero hacer una prueba no porque dude de mi salud sino para decirle a mucha gente: ¡estoy sano! Punto. Ya no me estén fregado”, dijo el primer actor frente a las cámaras del programa Venga la alegría de Tv Azteca.

En esta misma entrevista el primer actor visiblemente molesto pidió que ya no le siguieran preguntando por está situación .“Me da coraje porque están causando que no me contrate la gente, eso que quede muy claro, me están haciendo mucho daño. En fin, si me quieren contratar bien y si no me da lo mismo. Tengo lo suficiente para vivir con o sin trabajo. Si me quieren contratar que me hagan una prueba, a lo mejor estoy yo más sano que los que se vacunan”, manifestó.

