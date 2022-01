Eric del Castillo denuncia que lo rechazan de telenovelas por no vacunarse

Ante las críticas e insentencia de muchos para que el primer actor, Eric del Castillo, se vacune, el famoso de 87 años reiteró que no se inmunizará pese a que las televisoras y demás lo rechazan por no hacerlo. El actor de Televisa señaló que así se encuentra muy bien de salud, sin embargo, aseguró que le da tremendo coraje saber que por eso no lo contratan en proyectos.

Fue durante un encuentro con varios medios de comunicación que el padre de Kate del Castillo manifestó que: “Están causando que no me contrate la gente, eso que quede muy claro, me están haciendo mucho daño", expresó el primer actor tras ser rechazado en varios proyectos.

Visiblemente molesto, el primera actor confesó que le parece muy injusto que por no vacunarse le esten negando la oportunidad de pertecener a proyectos, sin embargo, aseguró que hasta dispuesto a hacerse los examenes necesarios para demostrar que él esta sano.

“Estamos bien gracias a la medicina alternativa que existe, estamos saludables. Me quiero hacer una prueba, no porque dude de mi salud, sino para decirle a mucha gente, ‘estoy sano, punto, ya no me estén fregando’”, expresó Eric del Castillo a los difrentes medios de comunicación que constantemente lo cuestionan sobre cuándo se vacunará.

De la misma manera, el padre de Kate del Castillo, confesó que, pese a que lo rechazan en telenovelas y demás por no estar vacunado, él saldrá adelante, trabajando o no, pues tiene lo suficiente para vivir con o sin trabajo. Ahora bien, que me hagan una prueba, a lo mejor yo estoy más sano que los que se vacunan, mejor que mi hija (Kate)”, recalcó el veterano actor.

En cuanto a las críticas que ha recibido por no vacunarse, el histrión expresó que la decisión de su esposa y de él es porque realmente no sienten la necesidad de llegar a ese punto, pues están sanos. Sin embargo, aprovechó las cámaras de los diversos medios para invitar a las personas a vacunarse y salvar su vida.

“Yo no estoy en contra de la vacuna, y debo de reconocer que gracias a la vacuna han bajado las defunciones. Y vacúnense, por favor. Únicamente que nosotros sentimos que la necesitamos, punto, que se entienda hay libertad. O si no hay libertad, pues ya nos llevó la chin**da”, finalizó sobre ese tema el afamado histrión.

Por otro lado el exgalán de telenovelas manifestó que su hija Kate del Castillo se contagio precisamente por haberse vacunado. “Kate está muy bien..., sí, sí tiene síntomas porque se vacunó y dos veces, entonces esto es de risa”, dijo entre risas Eric del Castillo.

