Erasmo Catarino, ganador de La Academia lanza nuevo disco

Han pasado 15 años desde que Erasmo Catarino se coronó como el ganador de la cuarta generación de La Academia, y hoy celebra el éxito de su carrera en México y Estados Unidos con el lanzamiento de su nuevo disco, Regresando el Tiempo

"Estoy cumpliendo 15 años de carrera. Para muchos a lo mejor son pocos, pero para mi son bastantes. Seguimos trabajando y sueño con que sean muchos más, con el apoyo que el público me ha dado tantos años.

Lee también: Hombre asegura que fue novio de Américo Garza, ex de Karla Luna



"Este disco está compuesto por varios éxitos de los 70 y 80 que marcaron una época, y que hoy me atrevo a tomar el riesgo con estas baladas. Es diferente a lo que veníamos haciendo, está muy bien hecho y marcará la pauta para seguir adelante" compartió Catarino en entrevista.

Guiado por el productor Pepe Ortega, el originario de Xalpatláhuac, Guerrero, se aventuró a dar voz a 14 covers de clásicos como "Murió La Flor", "Dónde Estarás", "Déjenme Si Estoy Llorando" y "Mi Forma de Sentir".

"(Elegir los temas) fue muy difícil porque hay muchos padrísimos, que a mi me hubiera gustado y me gustaría grabar, por eso invito a la gente a que escuche este disco, me de su punto de vista y si le gusta, poder hacer un segundo volumen", explicó el intérprete.

Como cereza del festejo, el mexicano tendrá a Carlos Cuevas como su padrino de proyecto, colaboración que quedará inmortalizada en DVD durante una presentación privada en la que ambos compartirán el escenario.

"Fue algo imprevisto... Siempre he seguido al maestro Cuevas y su música, y cuando tuve la oportunidad de conocerlo y saludarlo, le conté de mi disco.

"Lo analizó para ver quién era a quien iba a apadrinar, y yo creo que lo escuchó y le gustó. Para mi es un honor que 'El Rey del Bolero' vaya a estar acompañándome y dándome la patadita de la buena suerte"

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.