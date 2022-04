"Envolver" de la brasileña Anitta, es el videoclip más visto en el mundo

Luego de convertirse en la canción más escuchada en el mundo, el éxito "Envolver", de la cantante brasileña Anitta es también, el videoclip más visto de YouTube en la actualidad, con más de 140 millones de visualizaciones, de acuerdo a lo que informó el martes pasado dicha plataforma.

La marca fue alcanzada el pasado jueves, en vísperas de la histórica presentación de la reina del pop brasileño en el icónico festival Coachella, que regresó este 2022 tras dos años de paralización para entregar su versión más latina, según explicó YouTube en un comunicado difundido hoy.

"En vísperas de su tan esperada presentación en Coachella, Anitta conquistó ese hecho tan importante. Son más de 140 millones de visualizaciones del videoclip, realmente un fenómeno que envolvió al mundo entero", destacó el gerente de asociaciones musicales del YouTube Music para América Latina, Walter Venício, en la nota.

La red social agregó que el vídeo "sigue al alza en la plataforma hace más de siete semanas". La cantante volvió a brindar al masivo público del festival californiano con una explosiva actuación de "Envolver" en su presentación del pasado viernes, que igualmente fue todo un éxito al ser trasmitida en vivo para todo el globo.

Según YouTube, Anitta alcanzó la primera posición después de que, solo entre el 8 y 14 de abril pasados, el videoclip fuera visto 17,7 millones de veces, superando al grupo de k-pop Bigbang, el británico Harry Styles y el indiano Yazin Nizar.

La brasileña, de 29 años, ya había alcanzado recientemente la cima de la lista de canciones más escuchadas en Spotify en todo el mundo, también con "Envolver", una composición del género urbano latino que grabó en español y ya cuenta con más de 6,4 millones de reproducciones en la plataforma musical.

Hace una semana, Anitta lanzó "Versions of me", su quinto disco de estudio y el trabajo más internacional que ha realizado hasta ahora, con asociaciones con músicos como el británico Afro B, el estadounidense Khalid o los raperos Ty Dolla $ign y Cardi B.

El álbum rápidamente se hizo viral y figuró entre los diez principales estrenos de la semana en varios países del mundo, como Brasil, Portugal, Polonia, México y Perú, entre otros. En sus redes sociales, la estrella brasileña celebró los frutos cosechados en los últimos días.

"¡Vaya semana! Ve a escuchar mi nuevo álbum para enamorarse de mi, porque yo necesito atención", bromeó en una publicación en Instagram. EFE

Con información de ANITTA / Agencia EFE Sao Paulo, Brasil / Fotografía Instagram Anitta

