Entre lágrimas Michelle Vieth revela que su expareja le pegaba

Al borde de las lágrimas, la conductora y actriz Michell Vieth reveló que una expareja le pegada e incluso la amenazó de muerte. Fue a través de un video que Michell Vieth confesó su historia de abuso por parte de un hombre que formó parte de su vida.

Michell Vieth se unió a otras famosas, Adela Micha, Mónica Noguera, Irán Castillo, Carla Estrada y Lupita Jones, para iniciar una campaña en contra de la violencia de la mujer. Aunque Vieth no específica quién fue su agresor, la actriz ha recibido muchas muestras de apoyo por la forma en que enfrentó está situación.

Lee también: Coronavirus: siete aplicaciones para realizar reuniones en línea

“ ¿En qué momento no dar la pensión alimenticia de nuestros hijos no tiene consecuencias? (…) ¿En qué momento pegarme y amenazarme de muerte y usar a nuestros hijos de moneda de cambio no tiene consecuencias?”, dice Michelle en el video titulado “ Jalo x ellas”.

Hasta el momento el video cuenta con más de cuatro mil Likes, 47 mil reproducciones y un sinfín de comentarios en los que los usuarios aplaudieron la valentía por enfrentar está difícil situación.

Aunque las palabras que más impactaron a los usuarios de las redes sociales fueron las de Michelle, aunque Michell no dijo quien la había hecho sufrir, hace unas semanas una revista de circulación nacional dio a conocer que Christian Aparicio, el padre de sus hijos menores, fue quien la golpeó y amenazó de muerte.

Fue hace un par de años que Michell Vieth estuvo en el ojo del huracán al estar involucrada en un video íntimo junto a su entonces esposo Héctor Soberón. Michell Vieth siempre ha dicho que fue Soberón quien hizo público.