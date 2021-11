Entre lágrimas, Galilea Montijo revela que demandará a quien la relacionó con un narco

La famosa y carismática conductora de Hoy, Galilea Montijo se encuentra en el ojo del huracán luego de que comenzara a circular que en el pasado había tenido una relación sentimental con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, mejor conocido como ‘El Barbas’, esto, según se cuenta en el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de la periodista Anabel Hernández.

Luego de la polémica que generó con está noticia, Galilea Montijo dio la cara y aseguró que demandará a quien la relacionó con esté narco. Fue durante un encuentro con diversos medios de comunciación que la conductora de Televisa negó rotundamente tener algo que ver con Arturo Beltrán Leyva, razón por la que está muy molesta externó que esta muy molesta y sobretodo triste por dichas publicaciones.

Al borde del llanto, la también actriz indicó que tiene muchísimos años trabajando para que ahora la relacionen con un narco, pues siempre ha sido una mujer de trabajo, es por ello que demandará a quien la vinculó con está persona, la difamó.

“Qué tristeza que tantos años trabajando, que ustedes me conocen siempre salgo a dar la cara, hasta el mismo público sabe que he llevado una vida de trabajo. Es muy triste escuchar que vengan rumores ‘que dice, que dice’. Viene de un canal de YouTube, que viene un libro, el libro no ha salido”, comenzó diciendo la famosa.

Por el momento, Galilea Montijo aseguró que no procederá legalmente contra nadie, pues esperara que el libro en el que la periodista asegura que ella tuvo que ver con el narco y que si aparece su nombre. “El día que salga el libro ya yo tomaré acciones legales. Lo único que les digo es que sí debería ser más severa esta ley de la difamación. Yo he sido muy tranquila. Desde dónde me han metido relaciones y han sido calumnias, lo he dejado pasar, porque no estaba casada", indicó la protagonista de la novela La verdad oculta.

Sin embargo, la famosa de 48 años aseguró que ya basta, ahora si está cansada y que tiene a un hijo a quien cuidar. "Ahora sí, tengo un hijo, tengo a quien cuidar. Y esta es la única parte. Creo que se debe legislar porque no sólo afecta para la empresa para la que trabajo, no sólo al programa, me afectan a mí, a mi familia. Yo vivo de mi imagen. Se me han caído campañas por el dicen y dicen. Lo tomo como una rayita más. En su momento sí se tomarán acciones legales seguramente, porque estamos hablando de un supuesto libro y si está mi nombre ahí se tomarán acciones legales”, dijo al respecto.

Para finalizar, Galilea Montijo, manifestó que esté tipo de calumnias no solo la afectan a ella sino a las personas que están a su alrededor por lo que indicó que ya esta enfadada, que ya estuvo bueno. “En el momento que salen estas notas solo afectan a mí alrededor. ¿Ustedes saben con cuántas personas uno se toma fotos todos los días?, pero si la mujer dice, debe tener pruebas. Se habla a la ligera. No está padre. Todo el tiempo me he tenido que defender, que si teibolera, que si novia de un presidente. O sea, ¡ya estuvo bueno!”, manifestó.

