Entre lágrimas, Allisson Lozz revela que tiene tres enfermedades

Luego de que hace unos meses la ex actriz infantil, Allisson Lozz anunciara que perdería la vista completamente tras llegar a los 30 años, situación que preocupó a sus fanáticos, la ex estrella de Televisa confesó que tiene tres enfermedades en los ojos, pero que hay buenas noticias. Entre lágrimas aseguró que no se quedaría ciega ni los 30 ni a ninguna edad.

Fue a través de sus redes sociales que Allisson Lozz confesó, entre lágrimas que está muy feliz con la noticia de que no se quedará ciega a los 30 años ni a ninguna edad aparentemente, gracias a que vio cinco especialistas, quienes coincidieron que hay una solución para sus enfermedades en los ojos.

La protagonista de novelas como En nombre del amor y Al diablo con los guapos descartó tener queratocono, una patología degenerativa de la córnea, por lo que está sumamente feliz de no perder la vista, sin embargo, sus enfermedades se debe a que tiene el ojo muy largo y eo provoca que no entre la luz adecuadamente y lo que hace que tenga una graduación muy alta. Y la otra enfermedad es que en la pupila tiene dos montañitas.

"Me vieron en total cinco especialistas y confirmaron que no tengo queratocono. Tengo dos tipos de enfermedad, mi ojo es muy largo y eso hace que no entre la luz adecuadamente, lo que hace que tenga una graduación muy muy alta. La otra enfermedad es que en mi pupila tengo como dos montañitas que cuando lo ven microscópicamente sí se notan”, expresó la ex actriz de televisión y de cine.

Al borde de las lágrimas, la ex también cantante lamentó haber sufrido tantos años pensando que a los 30 quedaría totalmente ciega y finalmente saber que hay una solución para sus enfermedades es increíble, por lo que no tiene más que agradecimiento para Dios.

"Lo que me dijeron es que pueden hacer una cirugía para sustituirlo sistemáticamente, la buena noticia es que no, no me voy a quedar ciega a los 30 años ni a ninguna edad al parecer y eso me hace muy feliz, estoy muy agradecida con mi Dios. Tantos años creyendo esto y saber que hay solución es increíble, ya lloré mucho, estoy uy contenta. No me la creo. Vamos a veer lo de la cirugía, no es algo urgente, ya no hay prisa", dijo la ex estrella de Televisa.

Recordemos que fue el año pasado cuando Allisson Lozz realizó una transmisión con la que puso al mundo de cabezas tras revelar que estaba a punto de quedar ciega debido a que padecía una enfermedad en los ojos. Fue en ese momento que la ex actriz indicó que desde pequeña había usado lentes para poder mirar, sin embargo, tenía la esperanza de dejar de usarlos cuando cumpliera su mayoría de edad, pero eso no fue posible, por lo que perdería la vista.

“Mis ojitos ya no me dan, estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 ya no voy a ver nada, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada, según. Espero que la tecnología avance más ”, contó en el video que ha dado la vuelta en todos los medios de comunicación", así confesó en su momento Allisson Lozz la desafortunada noticia antes de saber que había otras posibilidades.

La ez actriz no se alejó de la pantalla por sus enfermedades en los ojos, sino que, cuando estaba en su mejor momento y pese a tener un prometedor futuro, decidió abandonar la tv para dedicarse a su familia y a su religión.