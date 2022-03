Entre lágrimas, Adamari López hace fuertes revelaciones sobre su separación

A casi un año de que Adamari López y Toni Costa se separaron, la presentadora de televisión abrió su corazón e hizo fuertes revelaciones sobre su relación con el bailarín y no pudo evitar las lágrimas al hablar sobre lo que significó para ella decidir no estar más al lado del padre de su hija.

En una charla que la protagonista de melodramas de Televisa sostuvo con la comunicadora Saudy Rivera para un podcast, habló abiertamente de su separación y cómo fue que superó ese momento, siempre enfocada en el bienestar de su hija Alaïa, pero dejando ver, entre lágrimas, que no ha sido nada fácil para ella.

Adamari López comentó sobre los sacrificios que ha tenido que realizar durante este tiempo para garantizar la salud emocional de su hija luego de haberse separado de Toni Costa el año pasado, pues la ruptura también afectó la manera de vivir de Alaïa.

“Yo por ella cualquier cosa, lo que sea para verla bien, lo que sea que le afecte me afecta 100 veces más a mí. Cómo tratar de construirle, también sobre este paso en el que estamos viviendo, para que le afecte lo menos posible, tomar decisiones que sean pensadas en que se mantenga emocionalmente estable, aun dejando cosas que pueden lastimarme o que me duelan a mí. Hay que sacrificarse mucho y vale la pena, si ella va a estar bien y si lo estoy logrando…. vale la pena”, comentó la actriz con la voz entrecortada, para después dejar asomar las lágrimas.

La conductora del programa “Hoy día” también abrió su corazón sobre el rompimiento con Toni Costa y admitió que fue difícil tomar una decisión así debido a que ella es de las personas que soñaba con tener una familia y mantenerla unida, pues así lo había visto en casa.

“No, no me lo imaginaba (ser madre soltera). Siempre deseé tener una familia y creo que siempre he luchado por eso, lo vi en mi casa con mi papá y con mi mamá. Mi núcleo familiar siempre fue muy lindo, como todo, siempre hay cosas, pero fue un núcleo familiar muy bonito y es lo que yo he anhelado todo el tiempo”, manifestó Adamari López durante la charla.

“Pensando que ya había tenido un traspié y que finalmente había vuelto a encontrar una pareja y haber tenido una hija que tanto deseaba, pues pensaba que ahí era y que estaba todo bien, así que sí me sorprendió”, agregó la actriz de telenovelas, quien reveló que antes de tomar la decisión de separarse luchó por mantener su relación con Toni Costa.

“Aunque luché mucho por mantener ese núcleo familiar me sorprendió la vida de una manera diferente y hoy día seguimos siendo una familia porque los dos vamos a ser siempre los papás de Alaïa, pero desde una forma distinta”, comentó, reiterando que lo más duro fue la manera en que esto podría afectar a su hija, sin embargo, no se arrepiente.

“Por más doloroso que hubiese sido para mí tomar esa decisión, hoy día estoy segura que fue la correcta, y en ese momento también sentía que era la decisión correcta y tenía que pensar precisamente en la playa… Creo que el tiempo lo sana, el tiempo me ha dado la razón en unas cosas… Han sido momentos difíciles que, sobre todo, pondero sobre todas las cosas el bienestar emocional de mi hija”, sostuvo Adamari López con Saudy Rivera. Mira lo que dijo a partir del minuto 18 en el siguiente video.

