Entre empujones y bien custodiada, Belinda regresa a México tras polémica con Christian Nodal

Después de una larga estancia en España, donde se refugió después de su truene con Christian Nodal y donde además filmó la serie de Netflix Bienvenidos al Edén, Belinda regresó a México para participar en el Machaca Fest, en el Parque Fundidora. Bien custodiada por sus padres, músicos y elementos de seguridad, la cantante arribó este mediodía a tierras regias.

En un vuelo de Aeroméxico procedente de la capital del País, la cantante apareció en la sala de la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Monterrey, a las 12:30 horas. Aunque se armó la trifulca por los elementos que la custodiaron y que intentaron impedir que la prensa se le acercara, Belinda amable respondió a los reporteros.

Entre empujones, dijo estar agradecida por el apoyo de la gente y además expresó estar feliz de subirse mañana al escenario del Machaca.

"Feliz de estar en Monterrey. Me encanta, vengo directo de España, estuve ensayando ayer, mañana nos vemos en el Machaca a las 6 de la tarde", comentó la artista, quien sorteó la aglomeración bien abrazada de su padre Ignacio Peregrin, mientras su mamá le cuidaba las espaldas.

"Lista para el Machaca, muy emocionada.Vengo con mi familia que hace tiempo que no los veía". Aprovechó también para recomendar al público la serie que protagoniza. "No se pierdan Bienvenidos a Edén, ya está en Netflix, ya hicimos la segunda temporada, está espectacular y sale, no se cuándo va a salir".

Fue a mediados del mes de febrero del presente año que Belinda y Christian Nodal dieron por terminada su relación, esto después de que los cantantes se habían comprometido. A través de un comunicado en redes sociales que el intérprete de Botella tras botella dio a conocer que su compromiso había llegado a su fin.

"A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo", escribió en una historia de Instagram.

