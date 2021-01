Enternece Silvia Navarro tras compartir foto de su hijo León

Aunque Silvia Navarro siempre piensa dos veces antes de compartir en sus redes sociales fotografías de su hijo León, fruto de su relación con el empresario, Gerardo Casanova, la actriz de Telemundo decidió mostrar al mundo cómo luce su bebé, quien este 2021 cumplirá 6 años.

Fue a través de sus redes sociales que Silvia Navarro compartió una fotografía de su hijo León, quien está enorme y guapo. La guapa actriz y su hijo posaron desde la playa. Mientras que Silvia Navarro aparece en un traje de baño verde, su hijo aparece sin camisa, solo con un short playero, ambos se divireten jugando en la arena.

Y aunque en repetidas ocasiones, Silvia Navarro ha revelado que lo piensa dos veces antes de darle publicar a una fotografía, no por ella, pues ella compartiría miles de fotos junto a su bebé, sino por la privacidad del niño, en está ocasión complació a sus fans quienes ansiaban verla en su faceta como mamá.

Leer también: Mañana es para Siempre volverá al aire el 23 de diciembre

Leon ta enorme! Que lindos”, “Ahoraaaa quien nos reviveeeeeee, Leoncitoooo precioosoooo”, “ Bendiciones los queremos mucho”, “Leon ahhh que hermosa y hermoso”, “Que teernura”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Silvia Navarro y su hijo León. Instagram Silvia Navarro

En varias entrevistas la protagnista de La Suerte de Loli reveló que a su hijo no le gusta que le tomen fotos por lo que ella cudia su privacidad. “A mí me encantaría compartir más, pero a él no le gusta. Cuido su privacidad. Desde muy chiquito lo tiene claro y ha sido de ‘No quiero? (que le tomen fotos)”, dijo.

Durante una entrevista para el programa Hoy la protagonista de Mañana es para siempre señaló que no descarta la posibilidad de darle un hermanito a León. “Ya ven que no soy confiable en esa respuesta. Me gusta mi tiempo y mi espacio con León, creo que los dos estamos muy bien así, pero nunca se sabe”, aseguró.

Lee también: El apasionado beso de Silvia Navarro y Osvaldo Benavides

Sin duda, la novela que lanzó al estrellato a Silvia Navarro fue Cuando Seas Mía de Tv Azteca, melodrama en el que la actriz destacó con su personaje de Teresa Suárez "Paloma" / Elena Olivares.