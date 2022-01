Enrique Iglesias lanza disco con 4 remixes del éxito con Farruko "Me pasé"

Tras anunciar con anterioridad su posible retiro de la música, el cantante exitoso español Enrique Iglesias ha lanzado este viernes un nuevo EP, "Me Pasé the remixes", con cuatro versiones del exitoso sencillo del mismo nombre grabado en 2021 junto al reguetonero puertorriqueño Farruko.

El nuevo disco presenta cuatro versiones del pegajoso tema "Me Pasé" canción junto a Farruko y los cantantes Ender Thomas, José Solano y Patrick Romantik.

La versión original de "Me Pasé" con Farruko "ha obtenido un total de más de 72 millones de reproducciones hasta la fecha y el video musical oficial tiene más de 42 millones de vistas" desde su lanzamiento en julio de 2021, indicó la agencia de relaciones públicas The 3 Collective.

El sencillo está incluido en el último álbum de Iglesias, "Final Vol.I", el undécimo trabajo de estudio del español, que ha acumulado más de 7.000 millones de "streams" en todo el mundo, agregó.

El autor de éxitos como "Bailamos" o "Hero" ha acumulado con este disco "108 certificaciones de platino en 23 países y 18 certificaciones de oro en 12 países".

Iglesias cerró 2021 en un tour por Estados Unidos con el cantante puertorriqueño Ricky Martin y el colombiano Sebastián Yatra, con quienes armó una tremenda fiesta en el escenario y tras bambalinas del Grand MGM Hotel.

La estrella de la música latina presentó hace ocho años su último álbum de estudio, "Sex and love" (2014), y desde entonces ha lanzado numerosas colaboraciones con otros artistas, entre ellas el reciente tema "Me pasé". EFE

El artista, hijo del también legendario cantante Julio Iglesias, no ha publicado nada en su cuenta de Instagram desde noviembre de 2021, justamente cuando publicó fotos del concierto con Ricky Martin y Sebastián Yatra, pero lo que sí compartió fue algunos momentos importantes de "Me Pasé", junto a Farruko, presumiendo su colaboración juntos, que ha sido punto central para su más nuevo material discográfico.

Con información de ENRIQUE IGLESIAS / Agencia EFE Miami, Florida (EE.UU.)/ Fotografía Instagram Enrique Iglesias

Diana Palacios Periodista

