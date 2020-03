Enrique Iglesias PRESUME a su pequeño Nicholas en cuarentena

El aislamiento voluntario generado por la pandemia mundial, ha provocado que muchos famosos se acerquen más a sus seguidores y compartan anécdotas de su vida cotidiana en redes sociales. Muchas son las actividades que se pueden lograr en familia, pues en estos días de obligada cuarentena, se cuenta con el tiempo de más que en otros momentos quisiera tenerse.

Esta vez fue Enrique Iglesias quien compartió una publicación llena de ternura, alegría e inocencia a través de su bebé, quien muy cariñoso juega sobre cobijas a esconderse de su papá.

Lee también: Maluma debuta en TikTok enseñando músculos

El canante oriundo de la Madre Patria, mostró a través de su cuenta oficial de Instagram el orgullo que siente de ser papá de la hermosa criatura llamado Nicholas, que además de ser muy risueño, irradia mucha ternura.

"Best way to spend time at home... #laugh and #love" (La mejor manera de pasar tiempo en casa #laugh and #love), posteó Iglesias en la publicación del dulce vídeo.