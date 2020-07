Enrique Guzmán: Fui destruido por Angélica María

Fue en el año de 1962, Angélica María y Enrique Guzmán tuvieron un romance mientras participaban en la película Mi vida es una canción; mientras que el intérprete de Payasito tenía 18 años, la Novia de México tenía 17, por lo que fue una de las principales razones por las que Angélica María le dijo que no cuando este le propuso matrimonio.

Recientemente Angélica Vale invitó a su madre, Angélica María a su canal de Youtube, en donde la novia de México confesó que antes de casarse con Raúl Vale, dos hombres le propusieron matrimonio pero ella no aceptó; fue el torero Manuel Benítez «El Cordobés» y Enrique Guzmán.

Angélica confesó que la propuesta de matrimonio de El Cordobés cree que fue una broma, pues eran muy buenos amigos pero la del rockero si fue enserio, pues duraron dos años de novios, sin embargo, eran muy chicos por lo que le dijo que no. “Él quería que nos casáramos. Entonces le dije ‘no, estamos muy jóvenes para casarnos”, dijo la actriz en dicho video. Durante una entrevista en el 2019, Angélica confesó que Enrique también era muy coscolino. "Es que era muy coscolino, andaba con todas y estábamos muy jóvenes. Me ponías el cuerno todo el día”, explicó la primera actriz y cantante.

En aquella ocasión también Guzmán confesó :" Yo le pedí matrimonio dos veces y me mandó mucho allá”, reveló Guzmán en ese año, pero recietemente y después de que La Novia de México dijera que rechazó la propuesta del rockero este indicó al programa Sale el Sol que le dolió mucho que lo rechazara e incluso aseguró que lo destruyó.

"No me acuerdo han pasado tantos años que no me acuerdo ni cómo fue ni nada, ella es la que se acuerda porque sabe que ella fue la que me dijo que no. Fui destruido por Angélica María ese día", mencionó. Pese a que la relación amorosa no próspero y tanto Angélica María como Enrique Guzmán tomaron rumbos diferentes en el amor, actualmente gozan de una gran amistad.

En la misma entrevista del 2019, los cantantes señalaron que son los mejores amigos del mundo. "Cada vez lo quiero más, cada vez que trabajo con él y nos vemos, lo quiero más, soy su fan. La amistad que Enrique y yo tenemos es muy especial. A su mujer la adoro, la quiero muchísimo y sé que es mi amiga. Tenemos una amistad de muchos años, sincera y bonita”, señaló la intérprete de “A dónde va nuestro amor”.

Mientras que Guzmán reveló que para él, Angélica es la mujer más bella del mundo: “Es la mujer más bella del mundo, la mujer más bonita que conozco, es la novia del mundo”, dijo.

"Somos los mejores amigos y seguiremos siendo los mejores amigos hasta el final de la vida”, concluyó Angélica María.

