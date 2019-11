Engañé a Montserrat Oliver con Verónica Castro: Yolanda Andrade

Yolanda Andrade y Veronica Castro de nuevo están en el ojo del huracán, luego de que la primera confesara que había engañado a Monstserrat Olivier con Castro. Recordemos que hace unos meses Yolanda Andrade dio a conocer que había sostenido una relación amorosa con Verónica Castro y que incluso se había casado con ella de manera simbólica.

Sin embargo, nunca había confesado que Verónica Castro había sido supuestamente la tercera en discordia de su relación con Monserrat Olivier, hoy una de sus mejores amigas. Fue durante una entrevista con el periodista Joaquín López- Dóriga que confesó accidentalmente que engañó a Monserrat, su entonces pareja, con Verónica Castro, quien hasta el momento la primera actriz ha negado haber sido pareja de Yolanda.

Yolanda estuvo invitada en el programa de ‘López Dóriga digital', donde mencionó que en algún momento de su vida ha sido infiel con sus parejas, en este caso cuando sostuvo una relación con Monserrat Olivier, sin emabrgo, lo que más ha sorprendido es saber quién fue la tercera en discordia.

La plática entre Joaquín López Dóriga y Yolanda comenzó cuando el periodista empezó a hablar de Monse, a quién calificó como una persona bella, por lo que Yolanda coincidió con el comunicador y calificó a Monserrat como inteligente y hermosa, con la que dijo que tuvo una relación de 10 años.

Yolanda confesó que terminar con Moserrat no fue nada fácil, pues ya 10 años con alguien que amas es difícil pero que lograron salir adelante después de que ella la engañó.

"Yo la engañé y se me ‘chispoteó’, uno comete sus errores, fue una relación muy bonita, vivimos muchas cosas muy importante. Tuvimos viajes, despedidas de sus familiares y de los míos y en un momento de la relación por convivir 24 horas y trabajar juntas, como que nos desgastamos y yo tuve un inquietud y la engañé, después le pedí perdón”, expresó la presentadora.

Durante la entrevista Yolanda reconoció que cometió un grandísimo error al engañar a Monserrrat, pues dejó ir a una hermosa mujer y única.

"Me cachó, me ahorcó, me levantó, me empezó a pedir la clave del teléfono, obviamente no se la dí, preferí que me ahorcara que darle la clave, pero después se enteró con quién y más se enojó (...) es otra que tú conoces, Verónica (Castro), pero fue muy bonito, una gran persona también”, finalizó Andrade.