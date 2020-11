Enfermedad de Allisson Lozz angustia a fans: "me partió el corazón"

La ex actriz de Televisa, Allisson Lozz, reapareció en internet y pese a que sus fans les causó felicidad que la protagonista de la telenovela Al diablo con los Guapos, diera señales de vida, muchos se preocuparon ante la noticia que dio la joven. El video donde aparece Lozz rápidamente se viralizó y muchos de los usuarios de las redes mostraron su preocupación ante la enfermedad que padece la ex actriz.

En la grabación, la actriz retirada de telenovelas como “Misión S.O.S” y “Rebelde” señaló que desde hace años, desde su infancia, tiene un problema en la vista, razón por la que podría dejar de ver aproximadamente en dos años, cuando ella tenga 30 años. La ex actriz confesó, que pese a que consultó a diversos especialistas, la respuesta de todos coincidió.

“Mis ojitos ya no me dan, estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 ya no voy a ver nada, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada, según. Espero que la tecnología avance más ”, contó en el video que ha dado la vuelta en todos los medios de comunicación.

En la grabación, la actual vendedora de cosméticos señaló que los especialistas le informaron que no se podía hacer nada para evitar que pierda la vista por completo, pues los doctores aseguran que tiene la retina muy delgada y los ojos muy ovalados por lo que no es candidata a una cirugía.

“Esta noticia me partió el corazón y lo más triste es oírla explicar su situación tan tranquila, esperando lo peor, te mando muchas bendiciones Allison, le pido mucho a Dios que te recuperes de tu vista, la ceguera no se le desea a nadie, levantemos oraciones por su salud”, “Que noticia más desagradable No me imaginaba que esta chica tuviera nunca problemas de visión", “Espero que no la pase nada”, son algunos de los comentarios en las redes.

Aunque muchos lamentaron la triste noticia hubo quienes reclamaron la decisión de la ex actriz de retirarse del mundo de las telenovelas, pues consideran que hoy en día, fuera la estrella de Televisa. “Allison es una lastima que hayas dejado los melodramas. Sin duda tu serías la carta fuerte de la actualidad en la televisora”, "Si Allisson hubiera seguido sería la reina de las telenovelas en la actualidad", comentan.

Recientemente también salió a la luz que la actriz retirada, aparte de dedicarse a su familia y religión también se dedica a la venta de cosméticos, en donde es una excelente vendedora por lo que la empresa le obsequió una camioneta Equinox modelo 2021, de Chevrolet.

La famosa compartió la noticia con sus seguidores, en una publicación desde su Instagram personal, siendo en una Insta Storie, donde escribió; “Súper feliz de haberme ganadó ya mi Equinox 2021 En mi segundo mes de directora!” “Mi segundo trofeo sobre ruedas”.

Allison es madre de dos hermosas hijas, las cuales radican en la ciudad de Denver, Colorado en Estados Unidos, hogar que formó juntos a su esposo Eliu Gutierrez.

