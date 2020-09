Encuentran muerto a Erick Morillo, el DJ que alcanzó la fama mundial con 'I like to move it'

El DJ Erick Morillo, quien se hiciera famoso en 1994 con el lanzamiento de su éxito "I like to move it", que hasta la fecha ha seguido siendo recordado, fue encontrado muerto este martes en su casa de Miami Beach, Florida, EE.UU.

Según las autoridades, la policía recibió una llamada de emergencia desde la casa del DJ, donde minutos más tarde encontraron sin vida al Erick, quien tenía 49 años, además de las nacionalidades colombiana y estadounidense.

Po tal motivo, se presume que las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer la causa de su muerte. Sin embargo, su deceso podría tener un trasfondo.

De acuerdo a algunos medios estadounidenses, Morillo fue arrestado hace un mes por haber sido señalado como agresor sexual de una DJ con la que había trabajado con anterioridad.

Aunque se presume que Morillo negó dichas acusaciones; sin embargo, se puso a disposición de las autoridades para que se iniciaran las investigaciones correspondientes.

Ante dicha investigación, el DJ creador del éxito que ha trascendido en la industria cinematográfica en la cinta "Madagascar" de dibujos animados, tenía programada su primera audiencia judicial para este próximo 4 de septiembre, de acuerdo a la radio WPLG-TV del estado de Florida, no obstante, esto ya no será posible.

Entre otras cosas, "I like to move It" tuvo tanto éxito que, tras de haber sido una de las canciones más sonadas en la década de los 90's, figuró en el cine estadounidense una década después, además de que se realizaron reediciones de la icónica canción en el idioma Español.

El éxito fue lanzado originalmente por parte del fallecido DJ a dueto con Reel 2 Real, con quien trabajó por mucho tiempo.

"Madagascar" en una cinta animada en la que la canción es una de las principales atracciones del filme, pues además de su ritmo pegajoso, fue adaptada a varios idiomas así como la producción.

En su última publicación de su cuenta oficial de Instagram, hecha el pasado 31 de julio, se pueden leer los mensajes de lamentos por su muerte.

El DJ, era una persona muy querida, pues llega a más de 250 mil seguidores y un total de 2,498 publicaciones.

